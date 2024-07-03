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رياضة

استئناف المرحلة الثالثة من اختبارات الناشئين للمقاولون بالمنوفية

اختبارات المقاولون
اختبارات المقاولون

اختبارات الناشئين، استأنفت اليوم الأربعاء، المرحلة الثالثة من الاختبارات الخارجية لنادي المقاولون العرب بمحافظة المنوفية بمدينة بركة السبع لتشمل المراحل السنية من مواليد 2005 وحتى 2017.

وقد تم خلال اختبارات المقاولون هذه المرحلة اختيار العناصر المميزة لتأهيلهم للتصفيات بمقر النادي بمدينة نصر بالقاهرة.

اختبارات نادي المقاولون 


ويواصل قطاع ناشئين المقاولون العرب لكرة القدم إجراء اختبارات الناشئين  لتشمل الفئات العمرية من مواليد 2007 وحتى 2017.

وتأتي هذه الاختبارات ضمن جهود النادي الرامية إلى اكتشاف المواهب الكروية الشابة وإدماجها ضمن صفوف فرق القطاع على مختلف المراحل السنية.

 

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