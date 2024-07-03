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رياضة

قرار من جوميز للاعبي الزمالك "البدلاء" عقب مباراة فاركو

جوميز
جوميز

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والذين لم يشاركوا في مباراة فاركو التي أقيمت مساء اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز، تدريبات خاصة عقب انتهاء اللقاء باستاد برج العرب.

وحرص الجهاز الفني للفريق على خوض اللاعبين البدلاء لفقرة بدنية خاصة عقب انتهاء المباراة، ضمن البرنامج التدريبي الموضوع لهم من البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني..

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراته القادمة في الدوري الممتاز بعد التعادل أمام فاركو بهدف لمثله في استاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك القادمة 

ويواجه الزمالك نظيره الإسماعيلي يوم الأحد المقبل على إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة الزمالك وفاركو 

تعادل فريق الزمالك مع نظيره فاركو بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

افتتح الزمالك التهديف عن طريق أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء في الدقيقة 28، فيما تعادل لـ فاركو شكري نجيب عن طريق ركلة جزاء أيضا صوبها بنجاح في الدقيقة 39.


ترتيب الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز 

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 38 نقطة، جمعها من 23 مباراة، بواقع 11 فوزا، و5 تعادلات، و7 خسائر، فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة، حصل عليها من 29 مباراة، فاز في 5، وتعادل في 11، وخسر 13 مواجهة.

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