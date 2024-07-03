ضبط 10 أطنان دواجن وأحشاء حيوانية فاسدة داخل ثلاجة في الوراق
تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع قوات الطب البيطري من ضبط 10 أطنان دواجن وأحشاء حيوانية فاسدة بدائرة قسم شرطة الوراق داخل ثلاجة كبيرة يمتلكها أحد تجار بيع الدواجن، وأثناء اقتحام القوات للثلاجة فوجئوا بتصدي التاجر للقوات ورفضهم الدخول لمصادرة المضبوطات
وأطلق التاجر أعيرة نارية تجاه القوات التي تمكنت من السيطرة عليه وضبطه وضبط المضبوطات وتم اقتياده لقسم الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.
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