الخميس 04 يوليو 2024
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محافظات

غرق طالب فى نهر النيل بالمنوفية

غرق طالب بالإعدادية
غرق طالب بالإعدادية فى المنوفية
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لقى طفل مصرعه غرقًا فى فرع النيل المار من قرية بهناى التابعة لمركز الباجور فى محافظة المنوفية، وتم إخطار الإنقاذ النهرى وتحرك فريق إلى مكان الواقعة ومازالت عمليات البحث جارية عن جثة الطفل.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بورود بلاغ بغرق عبد الرحمن. م 14 سنة طالب بالمرحلة الإعدادية، وذلك بعد نزوله للبحر للإستحمام واختفى فجأة فى المياه.

 

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إبلاغ الإنقاذ النهرى الذى إتجه إلى مكان الواقعة وتجرى الان عمليات البحث عن جثمان الطفل.

 

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المنوفية قرية بهناي محافظة المنوفية مركز الباجور مركز الباجور فى محافظة المنوفية

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