الخميس 04 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

نانسي عجرم تكشف عن موعد طرح أغنيتها الجديدة "من نظرة" (فيديو)

نانسي عجرم
نانسي عجرم

أعلنت النجمة نانسي عجرم عن موعد طرح أحدث أغانيها "من نظرة"، من خلال فيديو قصيرة لا تتعدى مدته الثواني القليلة.

نشرت نانسي عجرم مشهدا مصورا خلف الكاميرا لجزء من وجهها وبوكيه ورد في يدها، وعلقت عليه كاتبة عبر حسابها بتطبيق Iانستجرام "٧ - ٧ عالساعة ٧، من نظرة".

على الجانب الآخر، وصلت نانسي عجرم لمدينة جدة استعدادا لإحياء حفل "ليلة وردة" المقرر إقامته يوم الخميس 4 يوليو المقبل، على مسرح عبادي الجوهر أرينا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وتشارك به أصالة نصري، نانسي عجرم، ريهام عبد الحكيم، وعبير نعمة.

 

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