5 لاعبين مهددون بالغياب عن إنجلترا في نصف نهائي يورو 2024

يورو 2024، ينتظر منتخب إنجلترا مواجهة قوية أمام نظيره سويسرا، يوم السبت المقبل، على ملعب دوسلدورف، ضمن ربع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

ويواجه منتخب إنجلترا أزمة خلال مواجهة سويسرا، تتمثل في أن 5 من لاعبيه مهددين بالإيقاف حال التأهل إلى نصف النهائي يورو 2024 بالفوز على سويسرا.

وتضم قائمة المهددين بالغياب كلا من كوبي ماينو وجود بيلينجهام وفيل فودين وكيران تريبييه وكونور جالاجير، وفي حالة حصول أي منهم على بطاقة صفراء سيغيب عن نصف النهائي في حالة تأهل إنجلترا.

وسيخوض المنتخب الإنجليزي مباراة سويسرا بدون جيهي، الذي حصل على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة الماضية، وسيبحث ساوثجيت عن بديله.

وفي حالة تجاوز مباراة السبت دون الحصول على بطاقة صفراء لأي من اللاعبين المهددين، سيكون بإمكانهم خوض مباراة نصف النهائي بدون تهديد، حيث أنه يتم إلغاء البطاقات بداية من دور قبل النهائي.

إنجلترا تصعد لربع النهائي بالفوز على سلوفاكيا

وكان منتخب إنجلترا لدور الـ 8 ببطولة أمم أوروبا بعد الفوز على نظيره سلوفاكيا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فيلتينس ارينا، ضمن منافسات دور الـ16 من يورو 2024.

وكان الوقت الأصلي انتهى بنتيجة 1-1 ليتجه المنتخبان للشوطين الإضافيين قبل أن يحسمها المنتخب الإنجليزي ويسجل الهدف الثاني ويصعد لدور الـ 8 في يورو 2024.

أهداف مباراة إنجلترا وسلوفاكيا

وسجل إيفان سكرانز لاعب منتخب سلوفاكيا الهدف الأول في الدقيقة 25 بعد انفراده بالحارس الإنجليزي بيكفورد، فيما تعادل للمنتخب الإنجليزي اللاعب بيلينجهام في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي عن طريق ضربة مقصية، وسجل هاري كين الهدف الثاني لمنتخب إنجلترا في شباك سلوفاكيا بالدقيقة الثانية من الشوط الإضافي الأول.

تشكيل إنجلترا أمام سلوفاكيا في يورو 2024

وجاء تشكيل إنجلترا أمام سلوفاكيا كالتالي:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

في خط الدفاع: كايل وواكر، جون ستونز، مارك جيهي، كيران تريبير.

في خط الوسط: ديكلان رايس، كوبي ماينو، جود بيلينجهام

في خط الهجوم: فيل فودين،، بوكايو ساكا، هاري كين.

فيما تواجد على مقاعد البدلاء: رامسديل، هندرسون، كونسا، جالاجير، دانك، ترينت ألكسندر أرنولد، توني، جوردون، واتكينز، بوين، إيزي، جوميز، بالمر، وارتون.

تشكيل سلوفاكيا أمام إنجلترا

فيما جاء تشكيل سلوفاكيا أمام إنجلترا:

في حراسة المرمى: دوبرافكا.

في خط الدفاع: بيكاريك، فافرو، ميلان سكرينيار، هانكو.

في خط الوسط: كوتشكا، لوبوتكا، دودا.

في خط الهجوم: تشارنز، ستريليش، هارالسين.