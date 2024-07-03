وزيرة التنمية المحلية: غرف السيطرة كلمة السر في أداء مهمتي (فيديو)

الحكومة الجديدة، قالت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية تنسق ما بين كل الوزارات مع المحليات للربط ما بين السياسات المركزية والمحليات.

دور وزيرة التنمية المحلية الفترة المقبلة

وأضافت وزيرة التنمية المحلية منال عوض، في كلمتها عقب أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية، أن وزارة التنمية المحلية تنسق مع كل الوزارات، ولاسيما تنسيق مع وزارة الإسكان والبيئة والتضامن الاجتماعي، نظرا لأن المحافظ في محافظته بمثابة رئيس الدولة، وهو مسؤول عن كل الملفات سواء التعليم أو الصحة أو التضامن الاجتماعي وغيرها من الملفات، بالتالي لابد من حدوث تنسيق مع كل الوزارات.

استخدام أساليب جديدة في التنمية المحلية

وأشارت إلى أن الأساليب الجديدة التي بدأنا العمل عليها هي غرف السيطرة التي تعمل على ربط ما بين كل المحليات وكل المحافظات مع بعضها مع وزارة التنمية المحلية مع رئاسة الوزراء ومع الرئاسة، مؤكدةً أن كل محافظات الجمهورية بها غرف سيطرة.

وزيرة التنمية المحلية تصل مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية

الحكومة الجديدة، وكانت قد وصلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الجديدة إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عقب أداء اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن أعضاء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

وكان في استقبال الدكتورة منال عوض لدى الوصول عدد من قيادات الوزارة الذين حرصوا على تقديم التهنئة لها بمناسبة تولي سيادتها مهام منصبها الجديد، متمنين لها دوام التوفيق في قيادة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبها توجهت الدكتورة منال عوض، بخالص الشكر والتقدير للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية السابق على ما قدمه من جهد خلال الفترة السابقة في العديد من الملفات الخاصة التنموية والخدمية التي تهم المواطنين وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وأعربت الدكتورة منال عوض عن اعتزازها الشديد بثقة القيادة السياسية الكبيرة في توليها منصب وزيرة التنمية المحلية في الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أنها سوف تبذل قصار جهدها لتنفيذ توجيهات ورؤية القيادة السياسية والعمل على خدمة المواطنين في جميع المحافظات.