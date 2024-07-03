الأربعاء 03 يوليو 2024
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من هو "الجنرال المبتسم" اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية الجديد؟

اللواء أشرف الجندي
اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية الجديد، فيتو

يقدم "فيتو" السيرة الذاتية للواء أشرف الجندي محافظ الغربية الجديد والذي تم اختياره في تشكيل المحافظين الجدد خلفا للدكتور طارق رحمي.

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السيرة الذاتية

شغل اللواء أشرف الجندي عدة مناصب أمنية منذ تخرجه من كلية الشرطة حيث عمل بقطاع الجوازات والهجرة ثم التحق بمباحث مديرية أمن القاهرة ونجح كمدير مباحث مديرية أمن القاهرة في الكشف عن العديد من الجرائم التي شغلت الرأي العام منها العصابة الأردنية بمدينة نصر ومذبحة الرحاب.

في مجال البحث الجنائي والأمن العام

كما عمل "الجندي" في مجال البحث الجنائي والأمن العام وتمكن من ضبط وكشف غموض مذبحة الزمالك والقبض على العديد من العناصر الإجرامية وفك لغز العديد من الجرائم ثم عمل كمدير لأمن القاهرة لمدة 6 سنوات.

الجنرال المبتسم

"الجنرال المبتسم"، هكذا اشتهر اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية الجديد، خلال عمله في وزارة الداخلية على مدار رتبة خلال سنوات خدمته إذ شغل عدة مناصب أمنية في عدة قطاعات منذ تخرجه من كلية الشرطة فعمل بقطاع الجوازات والهجرة ثم التحق بمباحث أمن القاهرة.

ذلك الرجل دائم الابتسام كان ضليعا في مجال البحث الجنائي والأمن العام حيث تمكن من ضبط وكشف غموض مذبحة الزمالك بخلاف قضايا أخرى جنائية شائكة وأيضا القبض على العديد من الخلايا الإجرامية.

ولقب "الجندي" بـ "الجنرال" نتيجة جهوده في قطاع المباحث كل هذا أهله أن يكون على رأس أمن العاصمة كمدير أمن القاهرة لمدة 6 سنوات. 

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