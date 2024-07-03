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أخبار مصر

4 صور ترصد الظهور الأول لـ أسامة الأزهري داخل وزارة الأوقاف

وزير الأوقاف، فيتو
وزير الأوقاف، فيتو

استقبلت قيادات وزارة الأوقاف وعدد كبير من أئمتها والعاملين بها الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024م عقب أدائه اليمين وزيرًا للأوقاف، وذلك بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، متمنين له كل التوفيق والسداد.

 وكان في استقبال وزير الأوقاف الجديد الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتور عبد الله حسن مساعد الوزير لشئون المتابعة، والدكتور محمود الفخراني مساعد الوزير لشئون الامتحانات والتدريب، واللواء عمرو فاروق شكري الوكيل الدائم، والدكتور نوح عبد الحليم العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والدكتور أسامة فخري الجندي رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والدكتورة سمر إبراهيم محمود رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، ورندا صلاح الدين محمود رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ولفيف من القيادات الدينية والدعوية والسيدات الفضليات بديوان عام وزارة الأوقاف وبعض قيادات المديريات الإقليمية وأئمتها.

وتوجهت قيادات وأئمة وزارة الأوقاف والعاملون بها بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على ثقته في الدكتور أسامة الأزهري وزيرًا للأوقاف، متمنين له وللحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كل التوفيق والسداد، ومعاهدين الله (عز وجل) أن يكونوا أوفياء لدينهم ووطنهم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

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