ديمة بياعة: أرفض التقليل من النجم السوري

فاجأت الفنانة السورية ديمة بياعة، جمهورها بالرد على الجدل الدائر حول تصريحاتها بشأن النجمات اللبنانيات ومنحهن الفرصة للانطلاق بفضل شهرة ونجومية الممثلين السوريين؛ ما جعل البعض يتهمها بـ "العنصرية".



وقالت نجمة "الفصول الأربعة" في مقطع فيديو جرى تداوله على نطاقٍ واسع: إنها لم تنتقص من النجوم اللبنانيين قط، وهي تكره ما يقوم به البعض من انتقاصٍ من النجوم السوريين، ويقولون إنهم هم من أعطوهم الفرصة، وفتحوا لهم الحدود.

وأضافت ديمة أنها تقف كثيرًا عند تلك الكلمة، مشيرةً إلى أنه يكفي "عنصرية" في هذا الأمر، مؤكدةً أن الفن ليس له حدود، وأنها ليست شخصًا عنصريًّا كما يُقال عنها.

واختتمت النجمة السورية مقطع الفيديو بالقول: أنا بعيدة جدًّا عن العنصرية وسامحونا.

على الجانب الأخر، أعادت الفنانة السورية مشاركة "ستوري" عبر حسابها في "إنستجرام" أشار صاحبها إلى أن مقاطع الفيديو التي نُشرت لها من الحلقة حققت ملايين المشاهدات عبر مختلف الصفحات، مع تعليقٍ جاء فيه: حين تتعب وتجتهد وتنجح وتتفوق، فيما ينشغلون هم بالمراشقة والقشور والترهات.

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