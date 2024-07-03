الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ديمة بياعة: أرفض التقليل من النجم السوري

ديمة بياعة
ديمة بياعة
ads

فاجأت الفنانة السورية ديمة بياعة، جمهورها بالرد على الجدل الدائر حول تصريحاتها بشأن النجمات اللبنانيات ومنحهن الفرصة للانطلاق بفضل شهرة ونجومية الممثلين السوريين؛ ما جعل البعض يتهمها بـ "العنصرية".


وقالت نجمة "الفصول الأربعة" في مقطع فيديو جرى تداوله على نطاقٍ واسع: إنها لم تنتقص من النجوم اللبنانيين قط، وهي تكره ما يقوم به البعض من انتقاصٍ من النجوم السوريين، ويقولون إنهم هم من أعطوهم الفرصة، وفتحوا لهم الحدود.

 

وأضافت ديمة أنها  تقف كثيرًا عند تلك الكلمة، مشيرةً إلى أنه يكفي "عنصرية" في هذا الأمر، مؤكدةً أن الفن ليس له حدود، وأنها ليست شخصًا عنصريًّا كما يُقال عنها.

 

واختتمت النجمة السورية مقطع الفيديو بالقول: أنا بعيدة جدًّا عن العنصرية وسامحونا.

 

على الجانب الأخر، أعادت الفنانة السورية مشاركة "ستوري" عبر حسابها في "إنستجرام" أشار صاحبها إلى أن مقاطع الفيديو التي نُشرت لها من الحلقة حققت ملايين المشاهدات عبر مختلف الصفحات، مع تعليقٍ جاء فيه: حين تتعب وتجتهد وتنجح وتتفوق، فيما ينشغلون هم بالمراشقة والقشور والترهات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

الفنانة السورية الفصول الاربعة ديمة بياعة العنصرية انستجرام

مواد متعلقة

حبس خادمة الفنانة فاطمة عيد بتهمة سرقة محتويات فيلتها

وفاة الفنانة الفلسطينية ريم اللو

الأكثر قراءة

6 أقراص بـ 126 جنيها، هيئة الدواء توافق على زيادة سعر مضاد حيوي شهير

بشرى من الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

أول تحرك من وزير الكهرباء الجديد لحل مشكلة انقطاع التيار

وزير الزراعة الجديد يزف بشرى سارة للفلاحين

أحمد حلمي: لو جالي عفريت الأحلام هاطلب منه 5 طلبات

وزير الرياضة يفجر مفاجأة بشأن سيناريو حل أزمة المنتخب الأولمبي (فيديو)

الخميس 11 يوليو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

"معلومات الوزراء" يسلط الضوء على أبرز الوظائف والمؤهلات العلمية للوزراء الجدد (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

ناسا تكشف حقيقة مشاهدة جسم فضائي مجهول مغطى بالفرو

15 مليون دولار تعويضًا لعائلة حامل توفيت في سجن أمريكي

هربوا من حر الصيف في بحيرة نفط، قصة مصرع 3 أشقاء في العراق

اكتشاف فيروسات عملاقة تحد من ذوبان الجليد

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر كيلو السكر في السوق اليوم الاربعاء

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء

تعرف أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء بالسوق المحلى

المزيد
ads

انفوجراف

بعد توليه المنصب.. رسائل وزير التعليم الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4 - 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

ما حكم صرف مال للمتبرع بالدم على سبيل الهدية أو المكافأة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الشيطان في المنام وعلاقته بارتكاب أفعال غير مشروعة

المزيد
الجريدة الرسمية