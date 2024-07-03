ننشر السيرة الذاتية لوزير الدفاع الفريق أول عبد المجيد صقر

أدى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهر اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية بالاتحادية.

وتنشر “فيتو” السيرة الذاتية لوزير الدفاع الفريق أول عبد المجيد صقر:

الاسم: عبد المجيد أحمد عبد المجيد صقر

السلاح: المدفعية

الرتبة: فريق أول

تاريخ الميلاد: 27/6/1955

تخرج في الكلية الحربية عام 1977

الدفعة 69 حربية

التأهيل العسكري:

بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية.

حاصل على جميع الفرق الحتمية لسلاح المدفعية.

حاصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان.

حاصل على زمالة كلية الحرب العليا من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية.

الوظائف الرئيسية التي شغلها:

تدرج في جميع الوظائف القيادية بسلاح المدفعية حتى عين مديرًا لمعهد المدفعية،

ثم نائبًا لمدير إدارة التجنيد والتعبئة، ثم مدير إدارة شئون العاملين المدنيين بالقوات المسلحة،

ونائب مدير الكلية الحربية، ومدير كلية القادة والأركان، ثم مديرًا لإدارة الشرطة العسكرية،

ثم مساعدًا لوزير الدفاع ثم عين محافظًا للسويس عام 2018.

الأنواط والنياشين:

حصل على عدد من الأنواط والميداليات منها وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، ونوط التدريب من الطبقة الأولى، نوط 25 أبريل 1982، ونوط الخدمة الممتازة، نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى، وميدالية اليوبيل الفضي لنصر أكتوبر، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية اليوبيل الذهبي للثورة، وميدالية اليوبيل الفضي لتحرير سيناء، وميدالية 25 يناير وميدالية 30 يونيو.