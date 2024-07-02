ليلة بكت فيها إسرائيل، مشاهد الذعر في عملية نتساريم (فيديو)

نشرت وسائل إعلام تقارير مصورة ترصدت قصف كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، لقوات الاحتلال في محور "نتساريم" بقذائف الهاون.

المقاومة تستهدف الجيش الإسرائيلي فى نتساريم

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية، قد وصفت استهداف المقاومة الليلة الماضية لمقر قيادة جيش الاحتلال في منطقة “نتساريم” وسط القطاع، بـ”الحدث الصعب”.

وأفادت تقارير إعلامية، أن مروحيات الاحتلال نقلت المصابين إلى مستشفيَي “أسوتا” في أسدود و”سوروكا” في بئر السبع، وأن الفرقة “99” في جيش الاحتلال طلبت الدعم الجوي للتصدي لـ"حدث أمني نادر لم يحدث منذ شهور"، ولتتمكن المروحيات من الهبوط في المكان، فبدأ القصف بشكل هستيري على النصيرات والمغراقة ومناطق أخرى في القطاع.

ودارت اشتباكات ضارية استمرت فترة طويلة، وقصفت المقاومة مقر الفرقة “99” في منطقة نتساريم، بأكثر من 200 قذيفة “هاون” واستهدفته بالأسلحة الرشاشة، وأن هناك عددًا من الإصابات، مشيرًا إلى التعتيم الذي يفرضه الاحتلال حول الموضوع.



عودة الدبابات للمناطق التي انسحب منها الجيش



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أمر سكان عدة بلدات وقرى شرق خان يونس بإخلاء منازلهم أمس الاثنين قبل عودة الدبابات إلى المنطقة التي انسحب منها الجيش قبل أسابيع.



وقال سكان ووسائل إعلام تابعة لحركة حماس إن الآلاف ممن لم يستجيبوا لهذا الأمر اضطروا إلى الفرار من منازلهم تحت جنح الظلام عندما قصفت الدبابات والطائرات الإسرائيلية القرارة وعبسان ومناطق أخرى وردت أسماؤها في أوامر الإخلاء.



وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته قصفت مناطق في خان يونس أُطلق منها نحو 20 صاروخا أمس الاثنين، مضيفا أن الأهداف تضمنت منشآت لتخزين الأسلحة ومراكز للعمليات.

وذكر الجيش أنه اتخذ إجراءات قبل الضربات لضمان عدم تعرض المدنيين للأذى من خلال إتاحة فرصة لهم للمغادرة، في إشارة إلى أوامر الإخلاء. واتهم الجيش حماس باستخدام البنية التحتية المدنية والسكان دروعا بشرية لكن الحركة تنفي ذلك.

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي المتحالفة مع حماس، إن عناصرها أطلقوا صواريخ باتجاه عدة مستوطنات إسرائيلية قرب السياج الحدودي مع غزة ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأوضح شهود ومسعفون إنه يوجد ضمن المناطق الخاضعة لأوامر الإخلاء مستشفى غزة الأوروبي الذي يخدم خان يونس ورفح، وإن المسؤولين الطبيين مضطرون إلى إجلاء المرضى والعائلات الذين لجأوا إلى المستشفى.

واتجه بعض السكان غربا نحو منطقة المواصي القريبة من الشاطئ والمكتظة بخيام النازحين، بينما نام البعض في الشوارع لأنهم لم يتمكنوا من العثور على مأوى.

