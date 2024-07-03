أبرز الملفات على مكتب محافظ الجيزة الجديد بعد أداء اليمين الدستورية أمام السيسي

أدى المهندس عادل سعيد إبراهيم النجار اليمين الدستورية محافظًا للجيزة اليوم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومع تسلمه مهامه الجديدة، تنتظره العديد من الملفات الهامة التي تتطلب اهتمامًا فوريًا ورؤية استراتيجية لتحسين الأوضاع في المحافظة.

أبرز الملفات على مكتب محافظ الجيزة الجديد



البنية التحتية وتطوير الطرق

يعتبر تطوير شبكة الطرق الرئيسية والفرعية في محافظة الجيزة لتسهيل حركة المرور والحد من الازدحام من الملفات ذات الأولوية على مكتب المحافظ الجديد، فإنشاء وصيانة الجسور والكباري لتقليل الزحام المروري وتحسين التنقل بين مناطق الجيزة أبرز مطالب المواطنين من المحافظ.

وشهد قطاع الطرق بمحافظة الجيزة خلال عام 2024 التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من محور عمرو بن العاص فى المنطقة من أعلى شارع الأهرام والملك فيصل وحتى الطريق الدائري الشمالى بمنطقة المنشية إلى جانب رصف وتطوير شارع عمرو بن العاص الموازى للمحور بطول 2 كم وربطه بعدد من المحاور العرضية مع رصف متفرعاته ذلك المشروع الكبير الذى تنفذه المحافظة بالتعاون مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

استكمال أعمال كوبري البراجيل



ويتم ايضا استكمال الأعمال الخاصة بكوبري البراجيل، والذى يمثل القطاع الأول من محور 26 يوليو الجديد الواصل بين البراجيل وميدان سفنكس بالمهندسين بطول 1.5 كم وعرض 45 متر بواقع 6 حارات مرورية والانتهاء من مشروع رصف وتوسعه طريق طراد النيل بدءًا من منطقة المسبوكات وحتى المعهد العالى بأوسيم بطول 4 كم وعرض 25 م بالإضافة إلى رصف وتطوير محور المتربة بدءًا من طريق 21 حتى كوبري الوسطى بطول 3 كم بأطفيح.

الصحة والتعليم

يطالب سكان محافظة الجيزة المحافظ الجديد أيضا بتطوير المنشآت الصحية وتعزيز قدرات المستشفيات والمراكز الصحية وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية خاصة الموجودة في الوحدات الصحية بالمراكز والمدن لضمان تقديم خدمات صحية متميزة، بالإضافة إلى العمل على تحسين جودة التعليم من خلال تطوير البنية التحتية للمدارس وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب.



إدارة المخلفات والنظافة

ومن الملفات المهمة أيضا التي تتطلب اهتماما جيدا من المهندس عادل سعيد محافظ الجيزة الجديد تطبيق نظام متكامل لإدارة المخلفات الصلبة والسائلة، وتفعيل برامج إعادة التدوير للحفاظ على البيئة، وإطلاق حملات نظافة شاملة في جميع أحياء الجيزة ومراكزها لتحسين المظهر العام والحد من التلوث.



الإسكان والتطوير العمراني

طالب المواطنون أيضا بتسريع وتيرة مشروعات الإسكان الاجتماعي وتوفير مساكن لائقة للمواطنين، وتنظيم البناء العشوائي ووضع خطط للتطوير العمراني المستدام في مناطق الجيزة المختلفة.



التنمية الاقتصادية

ومن الملفات المهمة أيضا على مكتب المحافظ عادل سعيد جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة وتحسين الخدمات والبنية التحتية، ودعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي.



الأمن والسلامة

ومن ضمن الملفات أيضا التعاون مع الأجهزة الأمنية لضمان استتباب الأمن والأمان في المحافظة، ووضع خطة شاملة للطوارئ والاستجابة السريعة في حالات الكوارث الطبيعية والحوادث.



