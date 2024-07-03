4 أسباب للإبقاء على اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظًا للمنوفية

أدى اليوم الأربعاء، اللواء إبراهيم أبو ليمون اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، محافظًا للمنوفية لفترة ثانية بعد أن بدأت الولاية الأولى فى نوفمبر عام 2019.

إبراهيم أبو ليمون محافظا المنوفية

ولد إبراهيم أبو ليمون أبو ليمون فى محافظة الغربية عام 1962، والتحق بالكلية الحربية ليصبح ضابطًا بالقوات المسلحة المصرية.

التحق بالرقابة الإدارية عام 1989 وشغل عدة مناصب داخل الرقابة الإدارية، حيث شغل رئيس مكتب الرقابة الإدارية منذ عام 2003 في البحر الأحمر، ثم القاهرة، ثم الإسكندرية حتى عام 2011.

تدرج فى المناصب حتى تولى رئاسة جهاز مكافحة الفساد الإقليمي بدرجة وكيل أول الهيئة، ثم تولى منصبه كمحافظًا للمنوفية منذ 2019 قبل أن تجدد القيادة السياسية الثقة فيه ليبدأ فترة ولاية ثانية بالمحافظة.

إنجازات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية

منذ أن تولى أبو ليمون منصبه كمحافظًا للمنوفية فى اواخر عام 2019 وأحدث طفرة كبيرة فى العديد من الملفات الخدمية التى تهم المواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة.

ملف القمامة والتجميل الحضارى

يعد ملف القضاء على القمامة من أبرز إنجازات أبو ليمون فى المنوفية حيث كانت تنتشر جبال وتلال القمامة بكافة أرجاء المحافظة بل وعلى بعد أمتار قليلة من الديوان العام للمحافظة قبل أن يتم القضاء عليها وإنشاء مصانع لتدوير القمامة بشبين الكوم والشهداء وأشمون وقويسنا.

أسواق حضارية ومواقف نموذجية

كما إهتم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بإنشاء الأسواق الحضارية والمواقف النموذجية بكافة أرجاء المحافظة، حيث تم تنفيذ هذا العام فقط موقف أشمون النموذجي الجديد، وموقف نموذجي ومتكامل متعدد الطوابق بطريق شبين الكوم - قويسنا، وموقف وسوق نموذجي بمقر مجزر بركة السبع القديم، وسوق حضاري متعدد الطوابق (مول تجاري) بمدينة الشهداء، والسوق الحضاري بمدينة سرس الليان، وسوق حضاري بمنطقة كفر زلابية بمدينة أشمون، وسوق حضاري بشارع إسكاروس البحري بنطاق حي غرب شبين الكوم، وسوق حضاري بشارع أحمد عرابي بمركز تلا.

5 مستشفيات جديدة

لم يكن الملف الصحى بعيدًا عن التطوير بل كان على رأس الأولويات منذ اليوم الأول لأبو ليمون فى محافظة المنوفية، حيث بلغت جملة استثمارات الدولة في القطاع الصحي ما يزيد عن 4 مليار و730 مليون جنيه، شملت المشروعات إنشاء مستشفى أشمون الجديدة ومستشفى الشهداء الجديدة ومستشفى الأورام بمنوف ومستشفى السادات العام الجديد ومستشفى قويسنا وشبين الكوم الجديدة.

فضلًا عن الخدمات التكميلية للمستشفيات العلاجية – تطوير مستشفى السادات المركزي – مستشفى صدر شبين الكوم )، مما يعد إضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة مما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

الملف الإنسانى

لم يبخل أبو ليمون على الأسر الأولى بالرعاية أو ذوى الهمم والأيتام بالإهتمام فقد حرص محافظ المنوفية على عقد لقاء دورى أطلق عليه رد الجميل ووجه أن يكون ذلك شهريًا بحضور كافة ولاء الوزارات المختلفة لتلبية مطالب وحل مشاكل المواطنين بشكل فورى.

حيث يحرص أبو ليمون على توزيع مساعدات مادية وعينية على الأسر الأثر احتياجًا كما يقوم بتوزيع الكراسى الكهربائية على ذوى الهمم وجهاز العرائس للأيتام.