الخميس 04 يوليو 2024
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خارج الحدود

اعتقال والدة وشقيق منفذ عملية الطعن بمركز تجاري في إسرائيل (فيديو)

والدة منفذ عملية
والدة منفذ عملية الطعن بإسرائيل، فيتو

تداولت وسائل إعلام إسرائيلية مقطعا مصورا يظهر لحظة اعتقال والدة منفذ عملية كرمئيل، قرب مكان الهجوم في المركز التجاري في شمال إسرائيل.

اعتقال والدة منفذ عملية كرمئيل

وتظهر والدة منفذ عملية الطعن التي أدت إلى إصابة شخصين ومقتل آخر، وهي معصوبة العينين ويحيط بها عناصر من الشرطة الإسرائيلية.

 

وفي فيديو آخر يظهر عملية اعتقال شاب، لم تكشف عن هويته، ولكن يبدو أنه شقيق منفذ الهجوم.

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الفيديو عبر حسابها على تطبيق "تلجرام"، وعلقت قائلة: "اعتقال ذوي منفذ الهجوم في مول كرمئيل".

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق اليوم أن 3 أشخاص بينهم جنديان أصيبوا في عملية طعن داخل مجمع تجاري في مدينة كرمئيل شمال إسرائيل.

ووصفت الشرطة الحادث بأنه هجوم إرهابي، مضيفة أن المهاجم تم تحييده.

 

الحالة الصحية لمصابي هجوم كرمئيل

وفي وقت لاحق، أعلن في مستشفى الجليل في نهاريا وفاة أحد المصابين في هجوم الطعن الذي وقع في المركز التجاري.

وأكد مسؤولون أمنيون أن منفذ العملية يدعى جواد ربيع (20 عاما) وهو عربي إسرائيلي من مجلس نحف المحلي القريب من كرميئيل

مصابان في عملية طعن بمجمع تجاري شمالي إسرائيل

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إسرائيل الشرطة الإسرائيلية هجوم إرهابي عملية طعن كرميئيل

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