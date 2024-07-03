الأربعاء 03 يوليو 2024
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اقتصاد

ملفات عاجلة على مكتب وزير قطاع الأعمال الجديد، تطوير صناعات السيارات وأرباح الأدوية والنسيج

وزارة قطاع الاعمال
وزارة قطاع الاعمال

هناك الكثير من الملفات الهامة والمهام العاجلة التي تنتظر المهندس محمد إبراهيم شيمي  داخل وزارة قطاع الاعمال العام  وتتطلب العمل عليها خلال الفترة المقبلة، وخاصة بعد ترك المهندس محمود عصمت لهذه الحقيبة الوزارية في التشكيل الوزاري الجديد، وذلك بعد فترة استمرت ما يقرب من 23 شهر تقريبا .

وأفادت مصادر بوزارة قطاع الأعمال العام بأن أبرز الملفات التي يجب على الوزير الجديد التعامل معها هو ملف تطوير صناعات السيارات والأدوية والنسيج. 

وأشارت إلى أن قطاع الأعمال العام يشتمل على مجموعة متنوعة من الشركات المختلفة التي لها أهمية كبيرة في دعم الصناعة المحلية وتقليل الاستيراد وتوفير الاحتياجات المختلفة محليا على رأسها قطاع الأدوية والسيارات والغزل والنسيج.

وأوضحت المصادر أن العديد من الملفات ذات الأولوية أمام الوزير الجديد وتتمثل في التالي:

قطاع الأدوية أحد أهم قطاعات وزارة قطاع الأعمال العام

يعد قطاع الدواء من أهم قطاعات وزارة قطاع الأعمال وهو من الصناعات الواعدة داخل الوزارة ويتعين استمرار عمليات التحديث والتطوير لخطوط الانتاج  وزيادة عمليات التصدير للخارج.

ووفقا لوزارة قطاع الأعمال كان قطاع  الدواء يستهدف تحقيق مليار جنيه أرباحا إلا أن هناك بعض التحديات مثل التسعير الجبرى للدواء.

وتمتلك الشركة القابضة للأدواية العديد من الشركات من بينها شركة الإسكندرية للأدواية  والصناعات الكيماوية والتي تم تأسيسها عام 1962وتعمل قي إنتاج للأدواية البشرية والمستلزمات الطبيبة والمستحضرات، بالإضافة إلي شركات أخرى.
ومن الشركات الأخرى ضمن القطاع شركة  القاهرة للأدوية والتي لديها إمكانيات تصنيعية كبيرة وحققت ما يزيد عن مليار جنيه مبيعات العام الماضي ووجهت الوزارة بضرورة استكمال الجداول الزمنيية للتطوير.

برامج الطروحات الحكومية 

من أهم الملفات الموجودةعلي طاولة الوزارة هو استكمال برامج الطروحات الحكومية بهدف تعزيز أداء البورصة وكانت حددت الدولة 23 شركة في فبراير الماضي ضمن برنامج الطروحات، ومن المقرر أن تستأنف طروحات جديدة خلال النصف الثاني من العام الجارى.

صناعة الغزل والنسيج والمصانع الجديدة

وتشهد مصانع الغزل والنسيج العديد من المصانع الجديدة المقرر افتتاحها الفترة المقبلة ضمن القطاع ضمن المشروع القومي للغزل والنسيج.

ومن بين المصانع العامة والقوية يوجد مصنع "غزل 1" الذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم من حيث عدد المرادن "تحت سقف واحد" والبالغ عددها نحو 183 ألف مردن، ويقع على مساحة أكثر من 62 ألف متر، وتبلغ طاقته الإنتاجية 30 طن غزل يوميا ومن المقرر افتتاحه خلال فترة قريبة.

النصر للسيارات والسيارة الكهربائية

العمل علي انتاج سيارة كهربائية محلية في مصر ملاكي تناسب المصريين خلال الفترة المقبلة بالشركة 2025 بالتعاون مع شركة صينية ستوطن الصناعة محليا  


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