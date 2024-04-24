الأربعاء 24 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ملفات وحوارات

خطة «الكهرباء» لإنهاء كابوس تخفيف الأحمال وقطع التيار.. إجبار المواطنين العاملين بنظام الممارسة على تركيب عدادات كودية

تخفيف الأحمال، أرشيفية
تخفيف الأحمال، أرشيفية

جهود كبيرة تقوم بها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع مباحث شرطة الكهرباء لمواجهة ظاهرة سرقة التيار، والذى يعد أحد أبرز عوامل اتجاه الدولة لاتخاذ قرار تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء، بسبب ارتفاع الأحمال إلى مستويات غير مسبوقة فى التاريخ، وذلك ضمن خطوات الوزارة لتقليل الفقد فى الطاقة المستهلكة بما يؤدى إلى انتهاء خطة العمل بخطة تخفيف الأحمال.

وتعمل الوزارة على زيادة الطاقة من محطات توليد الكهرباء بما يؤدى إلى استقرار التيار الكهربائى على مدار اليوم، وخاصة قبل دخول فصل الصيف والمعروف بزيادة استهلاك الكهرباء.

Advertisements

من جانبها قالت مصادر مطلعة بالوزارة، إن شركات توزيع الكهرباء بالتعاون مع عناصر الشرطة تقوم حاليا بحملات مكثفة لخفض الفقد على الشبكة القومية للكهرباء لإنهاء العمل بخطة تخفيف الأحمال القائمة منذ شهر يوليو لعام 2023 والحفاظ على التغذية الكهربائية، من خلال تكثيف حملات ضبط سرقات التيار وتغليط عقوبتها.

وأضافت المصادر أن شركات الكهرباء تعمل فى الوقت الحالى على رصد التيار وزيادة تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة، والتى لم يصدر فى حقها قرار نهائى، وذلك بديلا لنظام الممارسة فى استهلاك الكهرباء والذى يتم حساب تسعيره وفقًا لأسعار محاضر سرقة التيار الكهربائى.

وأشارت المصادر إلى أن العدادات الكودية لا تقنن وضع الوحدات المنزلية المخالفة، وإنما هى بديل آمن عن التعرض لمحاضر سرقة التيار الكهربائى، بالإضافة إلى أنها تقدم خدمة للمواطن للتعامل كالمواطنين العاديين من حيث إجراء عمليات الصيانة فى حال الأعطال من جانب شركات الكهرباء التابع لها المواطن، ويمكن للمواطن تحويله من عداد كودى إلى عداد قانونى مسبق الدفع عقب تقنين وضع الوحدة السكنية من خلال استكمال الإجراءات القانونية المقررة.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة بدأت فى تطبيق عدة خطوات إلكترونية لضبط وقائع سرقات الكهرباء أبرزها تركيب عدادات الحصر فى المحولات الكهربائية والتى تقوم بحساب كمية الطاقة المستهلكة ومقارنتها بإجمالى الطاقة الفعلية التى سدد المواطنين رسومها لمعرفة نسبة الفقد فى استهلاك الكهرباء بالمناطق السكنية كل على حدة، ومنها يمكن معرفة المناطق والأحياء الأعلى فى سرقات الكهرباء.

وأوضحت المصادر أن شركات توزيع الكهرباء بدأت أيضًا فى تطبيق إجراءات جديدة لمراقبة أداء عدادات الكهرباء مسبقة الدفع واكتشاف أى وقائع لسرقة التيار الكهربائى من خلال تمرير الأسلاك خلف العدادات، حيث تقوم عناصر شركة شعاع بالمرور على الوحدات والكشف على العدادات بجهاز القارئ الضوئى الأوبتيكال والذى يتم وضعه على شاشة عدادات الكهرباء مسبوق الدفع.

وعلى الفور تظهر كل البيانات الخاصة بالمواطن من موعد تركيب العدادات وتوقيت سرقة التيار حال وجودها والتاريخ الفعلى لبداية وقائع سرقة التيار للكشف عن المديونية على المواطنين وسجل الاستهلاك الشهرى والأعطال وإرسالها بشكل فورى وإلكترونى إلى شركات الكهرباء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لأحكام قانون الكهرباء والتى تصل إلى الحبس ودفع غرامات مالية.

وقال المصدر إن برنامج القارئ الضوئى نجح فى توحيد منظومة القراءة لعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، وذلك بالتوافق مع كافة أنواع العدادات المختلفة من خلال قراءة بيانات العداد منذ تاريخ التركيب والكشف عن سجل الاستهلاكات والأرصدة والمديونيات بالإضافة إلى رصد التلاعبات والأعطال داخل العداد مع الإبلاغ عن المخالفات والتوصيلات المباشرة والسرقات الظاهرية وإرسالها للهندسات المختلفة بشركات توزيع الكهرباء.

واختتم المصدر مشيرا إلى توسع الوزارة فى تكثيف حملات ضبط وقائع سرقة التيار الكهربائى من خلال المرور على الوحدات السكنية العاملة بنظام الممارسة من خلال المرور الشهرى للتأكد من الانتظام فى سداد رسوم استهلاك الكهرباء، وإجبار أصحابها على التقدم بطلبات لتركيب عدادات كودية عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، مشيرا إلى أن المنصة تلقت 3 ملايين و800 ألف طلب لتركيب عداد كودى حتى الآن، تم تركيب 3 ملايين و100 ألف عداد ويجرى التركيب للمواطنين تباعا وفقًا لطلبات التقديم، فضلا عن التوسع فى التصنيع المحلى بالعدادات مسبقة الدفع، فضلا عن استبدال العدادات الميكانيكية القديمة بأخرى مسبقة الدفع.

وزارة الكهرباء مباحث شرطة الكهرباء شركات توزيع الكهرباء العدادات الكودية الوحدات السكنية القراءة لعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

مواد متعلقة

بسبب انقطاع الكهرباء، تأجيل مباراة سموحة وبلدية المحلة بالدوري لمدة نصف ساعة

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أبريل

قرار عاجل من التعليم بشأن انقطاع التيار الكهربائي خلال فترة الامتحانات

ads

الأكثر قراءة

حلمي طولان: اختيار التوأم لمنتخب مصر خاطئ، وهذا المدرب كان الأنسب للفراعنة

الملك فؤاد الثانى يزور تماثيل أجداده بالإسكندرية وحلواني شهير صنع تورتة تتويج والده ملكا على مصر (صور)

الأرصاد تحذر من ارتفاع غير مسبوق في درجات حرارة اليوم، والقاهرة تسجل 41 درجة في الظل

بطولة شمال إفريقيا للناشئين، منتخب مصر يواجه المغرب للمنافسة على اللقب

ارتفاع أسعار النفط بعد انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية

بأغلبية ساحقة، الشيوخ الأمريكي يقر قانون مساعدات بـ 95 مليار دولار لإسرائيل وأوكرانيا

اليوم، فصل جديد في محاكمة المتهمين بقتل طبيب التجمع بعد استدراجه لإقامة علاقة غير مشروعة

أبو مسلم: الأهلي أبلغ وكيل موديست برحيله ومصطفى شوبير الحارس الأول للأهلي

Advertisements

منوعات

المزيد

سيناريو هوليودي، سرقة 60 ألف دولار ومصوغات ذهبية بسطو مسلح على منزل بشمال العراق

جرس إنذار قبل الأولمبياد، إلغاء 75% من الرحلات بمطارات فرنسا بسبب إضراب العمال

سابقة هي الأولى من نوعها، مدمن يقدم شكوى ضد تاجر مخدرات بتهمة النصب عليه

مكافحة تلوث المياه، بريطانيا تصدر قرارا بحظر المناديل المبللة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في ختام التعاملات

تراجع سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في ختام التعاملات

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء في السوق المحلي

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

فجرتها المصرية نعمت شفيق.. طوفان غضب ضد حرب غزة في الجامعات الأمريكية (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 24 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 24 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24- 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية