الجهة المسئولة عن إجراء تحليل فجائي للموظف متعاطي المخدرات

نص القانون رقم 73 لسنة 2021 على مواصفات الجهة المسؤولة عن إجراء تحليل فجائي للموظف متعاطي المخدرات وآليات معاقبته .

ضوابط إجراء تحاليل المخدرات الفجائية على الموظفين

إجراء تحليل فجائي استدلالي تجريها جهات تابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

2. حالة ثبوت إيجابية التحليل يتم تحريز العينة.

3. عند ثبوت إيجابية العينة يتم إطلاع الموظف على النتيجة والحصول على توقيعه وأخطار جهة العمل.

4. يتم إيقاف إجراءات شغل الوظيفة بالنسبة للمرشح، أو إيقاف العامل لمدة لا تزيد على 3 أشهر.

5. استمرار إيقاف الموظف لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أو تقرير الطب الشرعى.

6. إخطار جهة العمل بالنتيجة في غضون 10 أيام من تاريخ وصول.

7. عند ثبوت إيجابية نتيجة العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون.

8. إنهاء الخدمة للموظف المتهرب من إجراء التحليل إذا ثبت حضوره في مستندات الحضور والانصراف.

9. الجهات المختصة بإجراء التحليل وزارة الصحة والسكان ممثلة فى الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

10. يتحمل صندوق مكافحة الإدمان التكاليف المالية للتحاليل الاستدلالية والتوكيدية.

عن تعاطي المخدرات

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية برز تعاطي المخدرات كمساهم كبير في العجز والوفاة على حد سواء في القارتين الأمريكيتين وقد سُجّلت زيادة في عدد الوفيات الناجمة عن اضطرابات تعاطي المخدرات في الفترة بين عامي 2000 و2019.

وهما الإقليماون الوحيدان اللذان يمثل فيهما اضطراب تعاطي المخدرات أحد العوامل العشرة الأولى المساهمة في خسارة سنوات الحياة الصحية بسبب الوفيات المبكرة والعجز، في حين لا يحتل تعاطي المخدرات أحد المراكز الـ25 الأولى في أي من الأقاليم الأخرى.

تعاطي المخدرات، هو تعاطي عقار ما بكميات كبيرة أو بوسائل مضرة للفرد والآخرين، وتمثل إساءة استخدام المواد إحدى أشكال اضطراب تعاطي المخدرات.

يُستخدم العديد من التعريفات المختلفة لتعاطي المخدرات في سياقات الصحة العامة، والطب والعدالة الجنائية، ويظهر الفرد السلوك المعادي للمجتمع في بعض الحالات عندما يكون تحت تأثير المخدرات، وقد تحدث تغييرات طويلة الأمد في شخصية الأفراد نتيجة تعاطي المخدرات بالإضافة إلى الضرر المحتمل على الصعيد الجسمي والاجتماعي والنفسي، يؤدي تعاطي بعض العقاقير إلى عقوبات جنائية، لكن تختلف هذه العقوبات بشكل كبير بالاعتماد على الولاية القضائية المحلية.