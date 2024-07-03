عقب تجديد الثقة، محافظ بني سويف: أشكر الرئيس لدعمه اللامحدود لشباب مصر

أعرب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عن بالغ تقديره وامتنانه للقيادة السياسية والحكومة على تجديد الثقة باستمراره محافظا للإقليم، ضمن حركة المحافظين 2024 معبرا عن امتنانه للرئيس عبدالفتاح السيسي لثقته في شباب مصر ودعمه اللامحدود لهم من أجل تمكين فعلي والاستعانة بهم في إدارة الدولة في مختلف الملفات والأماكن القيادية، وقال: أدعو الله أن يوفقني ويوفق شباب مصر جميعًا في أن نكون عند ثقة قيادتنا السياسية وعند تطلعات وآمال شعب مصر العظيم.

غنيم: أشكر الرئيس لدعمه اللامحدود لشباب مصر

وأضاف محافظ بني سويف: "يسرني أن أؤكد على سعادتي الكبيرة باستمرار تواجدي بين أبناء بني سويف، والذين وجدت منهم، كل الحب والإخلاص والتجاوب فيما يتعلق بدعم جهود الدولة للارتقاء بمستوى وجودة حياة المواطن ووعيهم المميز تجاه كل القضايا الوطنية والتنموية، وأتوجه بكل الشكر والتقدير والاحترام لكل فئات المجتمع السويفي سواء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأحزاب والنقابات والمرأة والإعلام، فضلًا عن المجتمع المدني المتعاون والمتفاني في خدمة المحافظة، والوعي والحس الوطني الذي يسود أهالي المحافظة الأفاضل".

لبدء في تنفيذ مشروعات بـ6 قطاعات أساسية

وتابع محافظ بني سويف: "أود التأكيد على أننا سنعمل جاهدين سبيل تحقيق الاستفادة المثلي من رؤية الدولة المصرية وخططها التنموية، وأن الفترة المقبلة تتطلب مزيدا من العمل وتضافر الجهود لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على تحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطن من خلال الدفع بكافة الجهود الهادفة لتطوير وتحسين مستوى الخدمات في القطاعات الحيوية، وتوفير احتياجاته الأساسية بالشكل اللائق، واستكمال المشروعات الجارى تنفيذها في مختلف القطاعات والبدء في تنفيذ بعض المشروعات التي تضمنتها قطاعات الاستراتيجية التنمية المحلية العامة للمحافظة والتي تشمل 6 قطاعات أساسية، ضمن منظومة وخطة شاملة تهدف لتوفير حياة كريمة لكل المواطنين".

السيرة الذاتية لمحافظ بني سويف

يشار إلى أن محافظ بني سويف من مواليد شهر أكتوبر عام 1985، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة جامعة عين شمس عام 2009، وماجستير جراحة العظام من كلية طب عين شمس2017، ودبلوم الطب الرياضي مركز التعليم المستمرفي 2018، ودبلوم إدارة المستشفيات 2019، وماجستير إدارة الاعمال الاكاديمية العربية 2022، وعمل جراحًا للعظام بمستشفيات الشرطة التابعة لوزارة الصحة، خلال الفترة من 2011: 2018 ثم نائبًا لمحافظ بورسعيد، خلال الفترة من 2018: 2019 قبل أن أن يؤدي اليمين الدستورية في 27 نوفمبر 2019 أما الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظًا لبني سويف حتى الآن.