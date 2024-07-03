بعد 3 أعوام، مواجهة جديدة بين الأرجنتين والإكوادور بكوبا أمريكا

يستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة نظيره الإكوادوري صباح بعد غد الجمعة على ملعب (إن آر جاي) بمدينة هيوستن بدور الثمانية ببطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة في الولايات المتحدة.

وتتجدد مواجهة منتخبي الأرجنتين والإكوادور بعد 3 أعوام من مواجهتهما في دور الثمانية بالنسخة الماضية لبطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

تاريخ مواجهات الأرجنتين والإكوادور بكوبا أمريكا

ولم يخسر منتخب الأرجنتين، الذي يطمح لبلوغ المربع الذهبي للنسخة الخامسة على التوالي في كوبا أمريكا، أمام نظيره الإكوادوري مطلقا في مبارياتهما الـ 16 السابقة التي جرت بينهما بالبطولة، حيث حقق منتخب (راقصو التانجو) 11 فوزا مقابل 5 تعادلات.

ويعود آخر انتصار للأرجنتين على الإكوادور في المسابقة إلى النسخة الماضية، عندما فاز فريق المدرب ليونيل سكالوني 3 / صفر، قبل أن يشق طريقه نحو التتويج باللقب للمرة الـ15 في تاريخه.

وتكبد المنتخب الإكوادوري 6 هزائم خلال آخر 7 لقاءات رسمية جمعته مع منتخب الأرجنتين، فيما يرجع انتصاره الأخير على رفاق ميسي إلى عام 2015، حينما فاز 2 / صفر.

تأهل الأرجنتين والإكوادور بكوبا أمريكا

وصعد المنتخب الأرجنتيني (حامل اللقب) للأدوار الإقصائية في البطولة عقب صدارته ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة، إثر فوزه 2 / صفر على كندا وبيرو، و1 / صفر على تشيلي.

في المقابل، تأهل منتخب الإكوادور لمرحلة خروج المغلوب، بعدما حل في المركز الثاني بترتيب المجموعة الثانية، حيث خسر 1 / 2 أمام فنزويلا بالجولة الافتتاحية، قبل أن يتغلب 3 / 1 على جامايكا، ثم تعادل بدون أهداف مع المكسيك، في الجولتين الثانية والثالثة على الترتيب.

ويأمل منتخب الأرجنتين في مواصلة عروضه المثالية في النسخة الحالية للبطولة، بعدما أحرز 5 أهداف، ولم يتلق أي هدف في لقاءاته الثلاثة بمرحلة المجموعات.

كما يرغب المنتخب الأرجنتيني في مواصلة سلسلة انتصاراته، بعد فوزه في لقاءاته الثمانية الأخيرة بجميع البطولات، حيث استقبلت شباكه هدفين فقط في تلك السلسلة.

وربما تشهد المباراة عودة الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي لمنتخب بلاده، بعدما غاب عن لقاء بيرو بسبب معاناته من إصابة عضلية في ساقه اليمنى، خاصة بعد مشاركته في تدريبات الفريق الجماعية مؤخرا.

وكان ميسي وأليكسيس ماك أليستر وجوليان ألفاريز ورودريجو دي بول من بين العديد من اللاعبين الذين أراحهم سكالوني في الجولة الثالثة، بعدما ضمن تأهل الأرجنتين لدور الثمانية منذ الجولة الثانية بدور المجموعات.

وقد يدفع سكالوني بالمهاجم لاوتارو مارتينيز في التشكيلة الأساسية للأرجنتين أمام الإكوادور، خاصة بعد تألقه اللافت في البطولة وتسجيله 4 أهداف من إجمالي أهداف الفريق الخمسة.

ويحلم الإسباني فيليكس سانشيز، مدرب الإكوادور، بقيادة فريقه للدور قبل النهائي في كوبا أمريكا للمرة الأولى منذ نسخة عام 1993، لاسيما بعد خسارة الفريق لقاءاته الثلاثة الأخيرة بهذا الدور.

ومن المرجح أن يقود إينر فالنسيا، الهداف التاريخي للإكوادور، هجوم الفريق في المباراة، عقب مشاركته في اللقاء الماضي أمام المكسيك كاملا، بعدما أوقف في المباراة السابقة أمام جامايكا، عقب طرده في اللقاء الافتتاحي للفريق بالمسابقة أمام فنزويلا.