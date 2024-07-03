"المصدرين المصريين": وضع سياسة تصديرية ونقل ملف رد الأعباء لوزارة الصناعة أبرز المطالب

أكد المهندس على عبد القادر عضو مجلس ادارة جمعية المصدرين المصريين، أهمية قيام تنفيذ الحكومة الجديدة عددا من المطالب لمجتمع المصدرين في إطار وضع سياسة تصديرية تقوم على زيادة الإنتاج والتصدير لضمان وجود مكون دولاري متنامي داخل الاقتصاد المصري.

سرعة رد الأعباء التصديرية

وأوضح عبد القادر، أن من بين مطالب المصدرين سرعة رد الأعباء التصديرية، مطالبا بنقل ملف المساندة التصديرية لوزارة الصناعة بدلا من وزارة المالية الي جانب وضع حوافز ضريبية على الصادرات وزيادة دعم المعارض وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاشتراك في المعارض خاصة الشركات الصغيرة.

واشار إلى ضرورة استقدام بعثات من المشترين الدوليين من افريقيا وتنظيم زيارات لهم الي الشركات المصرية المصدرة، وتوفير خطوط ملاحية مباشرة ودعم الشحن والنقل بجانب اتاحة قروض للشركات والمصانع المصدرة بسعر فائدة بسيطة.

واكد أهمية تعديل الملاءة المالية ووصف الشركات الصغيرة لـ150 مليون جنيه بدلا من 50 حاليا لتتوافق مع سعر الصرف الحالي حيث تم إقرار الـ50 مليون قبل التعويم المتكرر للجنيه بجانب رفع قيمة المعاملة الضريبية المبسطة في ضوء أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 من حجم أعمال 10 ملايين جنيه إلى 30 مليون جنيه، وذلك لمعادلة قيمة التحرير في سعر الصرف.

وطالب بأن تتبني جميع الوزارات في الحكومة الجديدة قضية التصدير كهدف قومي واستراتيجي من خلال فض التداخلات بين الجهات الحكومية وفتح الاستيراد من اجل التصنيع وزيادة الإنتاج.

وقال عبدالقادر إنه يجب تفعيل دور المجلس الأعلى للصادرات وانعقاده بصفة دورية، والعمل على وضع خريطة تصديرية للدولة وتحديد مهام لتنمية الصادرات بالإضافة الي تحديد هوية الاقتصاد المصري بالنسبة لصانعي القرار الاقتصادي وكذلك لابد من الاستمرار في مناقشة اقتراحات ودراسات وتوصيات منظمات مجتمع الاعمال ومتابعة تنفيذها، وتخفيض الأعباء المالية والرسوم الحكومية علي كافة الانشطة الاقتصادية بصفة عامة بالتوازي مع مبادرات وزارة المالية لتوفير القروض بفائدة مخفضة.

ولفت إلى أهمية دور التعليم الفني في خلق مجتمع صناعي تصديري يعتمد علي عمالة فنية مدربة علي استخدام التقنيات الحديثة في رفع مستوى الجودة وزيادة الإنتاجية، مشيرا الي أن البيئة التشريعية والقانونية والتنظيمية لها عامل اساسي في تشجيع ونمو الاستثمارات الوطنية وجذب المستثمر الأجنبي.