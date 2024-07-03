الأربعاء 03 يوليو 2024
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أخبار مصر

ضمن أفضل 4 مهندسات في العالم، السيرة الذاتية لنائبة وزير الكهرباء الجديد

المهندسة صباح مشالى،
المهندسة صباح مشالى، فيتو

كشفت مصادر مطلعة عن تولى المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء منصب نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في التشكيل الوزاري الجديد.

تساءل البعض عن من هي المهندسة صباح، وتستعرض فيتو في السطور القادمة أبرز محطاتها. 

التحقت “صباح مشالي” بكلية الهندسة جامعة القاهرة شعبة الكهرباء، وتخرجت منها عام 1986 لتتولى بعدها منصب وكيل أول وزارة الكهرباء لتطوير الأداء والاتصال السياسي، بهيئة كهرباء مصر بالمركز القومي للتحكم في الطاقة عام 1989.

بدأت حياتها العملية بكلية الهندسة جامعة القاهرة والتحقت بالعمل بقطاع الكهرباء عام 1989 وعملت بالعديد من المواقع المختلفة داخل قطاع الكهرباء منها المركز القومي للتحكم  في الطاقة– المشروعات المركزية، تم اختيارها بالعمل كمساعد لوزير الكهرباء والطاقة عام 2002 لاول مرة فى تاريخ القطاع.
 شغلت منصب وكيل أول الوزارة لتطوير الأداء والاتصال السياسى فى عام 2014 أصدر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قرار  رقم 12 لسنة 2019 في يناير 2019، بتعيين مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالي رئيسًا والعضو المنتدب للشركة.

 التحقت بجامعة هارفارد الامريكية ضمن برنامج تأهيل القيادات الشابة بالشرق الأوسط خلال عامي 2003/2002 بعد إتمام دراستها بجامعة هارفارد الأمريكية (Harvard business school) عام 2003 بدأت في خلق كيان جديد بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يكون مسئولا عن تطوير الاداء بشركات الكهرباء (انتاج–نقل–توزيع) ويتابع منظومة هذا الأداء ميدانيا على الأرض بالمواقع المختلفة.

أحد خريجي أكاديمية ناصر العسكرية –كلية الدفاع الوطني 2005  عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصريين، تشارك مشالي كعضو بالعديد من المنظمات الإقليمية والدولية مثل (CIGREE-CIRED-IEC-AFSEC) بالاضافة الىانها تمثل منطقة شمال أفريقيا في منظمة AFSEC تم اختيارها أفضل خمسين شخصية نسائية مؤثرة في الاقتصاد المصري.

تم اختيارها أيضا ضمن أفضل 4 مهندسات عالميا لعام 2020 اختارت الجمعية العمومية لمنظمة مشغلي وناقلي الشبكات في دول حوض البحر المتوسط،  المهندسة المصرية صباح مشالي  بمنصب رئيسا للمنظمة لمدة 3 سنوات اعتبار من اول شهر يوليو المقبل 2023 وحتي 30 من شهر يونيو 2026

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