السيرة الذاتية لـ محمود عصمت وزير الكهرباء، تولى حقيبة قطاع الأعمال ورئيس القابضة للمطارات

يؤدي الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام السابق اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بعد اعتذار الدكتور محمد شاكر عن الاستمرار في الحكومة بسبب ظروفه الصحية.

السيرة الذاتية لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة الجديد

و الدكتور محمود مصطفى كمال عصمت، وزير قطاع الأعمال العام السابق وهو من مواليد محافظة القاهرة عام 1954، حاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة، والدكتوراه في الهندسية من جامعة داهاوس بكندا.

وشغل الدكتور محمود عصمت منصب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي في الفترة من 2013 إلى 2014، كما شغل رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية في الفترة من 2014 إلى 2016، كما تولى منصب رئيس مجلس إدارة القاهرة لتصنيع الزجاج منذ عام 2016، وتولي وزارة قطاع الأعمال اعتبارا من 13 أغسطس لعام 2022.

أسباب خروج الدكتور محمد شاكر من الحكومة الجديدة

وكانت عدة تقارير قد أكدت أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة طلب إعفائه من منصبه كوزير للكهرباء بسبب ظروفه الصحية.

ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليمين الدستورية اليوم الأربعاء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر قصر الاتحادية، حيث تشهد الحكومة تغييرات كبيرة في الحقائب الوزارية والمحافظين.