بالتزامن مع التغيير الوزارى الجديد، خبراء: البورصة تنتعش والتغيير يدعم الاتجاه الصعودي

البورصة المصرية، بالتزامن مع ترقب حلف حكومة مصطفى مدبولي الجديدة، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، أرتفعت مؤشرات البورصة المصرية بحركة تداولات اليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024، ومن جانبه قال الدكتور نبيل فرج خبير أسواق المال لــ “ فيتو ”: ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل قوى خلال حركة تداولات اليوم بالتزامن مع حلف اليمين الدستورية حيث تخطى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مستوى 28.331.85 نقطة بحركة التعاملات.

اقرأ التالى: مسئول بالرقابة المالية يكشف التفاصيل الكاملة لشروط مزاولة نشاط التمويل العقارى

وأضاف فرج قائلا: إن تأثر البورصة المصرية بالايجاب اليوم نتيجه تغيير الحكومة، يعتمد على الحالة الايجابيه لمستثمرى البورصة ووجود الثقه من جانبهم وهو ما انعكس على أداء مؤشرات الاسهم بعد القوى الشرائية المستمرة حتى الأن، مشيرا الى أهميه وجود خطه مستقبلية الفترة المقبلة مشيرا الى ان الحكومة إذا وضعت أولوياتها في الاستثمار القوي وجذب مستثمرين أجانب سيؤثر بالإيجاب.

اقرأ التالى: بدء تشغيل مصانع الإسكندرية للأسمدة بعد عودة إمدادات الغاز الطبيعي

د.نبيل فرج، فيتو

البورصة حاليا في حالة تصحيحية وتغيير الحكومه يدعم الاتجاه الصعودى

وأكد أن البورصة حاليا في حالة تصحيحية، فالاتجاه العام نحو الصعود مشيرا الى أن الموجة الدافعة لأعلى بدأت من مستوى الـ 28 ألف نقطة صعودا حتى مستوى الـ 30 ألف على المدى المتوسط، ثم بدأت موجة تصحيحية عند مستوى الـ 27 ألف نقطة ثم ارتفعت المؤشرات لمستوى الـ 28الف نقطة وحاليًا يوجد موجة تصحيحية لأعلى قرب مستوى الـ 28500 ألف و29 الف نقطة وتعتبر منطقة مقاومة مهمة، وإن لم تخترق هذه المقاومات يعني أننا في الاتجاه الصاعد، وما نحن فيه هو موجة تصحيحية في الاتجاه الصاعد.

البورصة المصرية، فيتو

مؤشر البورصة المصرية صاعد والمؤشر الثلاثينى لديه مقاومه عند 29 الف نقطه

ومن جانبها قالت الدكتورة صفاء فارس خبيرة اسواق المال لــ “ فيتو ”: مؤشر البورصه المصرية صاعد والمؤشر الثلاثينى لديه مقاومه عند 29 الف نقطه واختراق المقاومه يكون المستهدف الصاعد عند 31 الف نقطه، والدعم الرئيسي للمؤشر عند 27600 نقطة.

والمؤشر السبعيني صاعد لديه مقاومه عند 6400 نقطه اختراق المقاومه يكون المستهدف الصاعد 6700 نقطه، كما ان اهم الاسهم سهم حديد عز وسهم بالم هيلز وسهم التجارى الدولى باعتبارهم من اهم الاسهم القياديه التى تبنى عليهم اتجاه مؤشرات البورصة المصرية.

د. صفاء فارس، فيتو

حركة تداولات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024

صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24 % عند مستوى 28.331.85 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.70% عند مستوى 34650 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% عند مستوى 12094 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87 % عند مستوى 6.278.53 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02 % عند مستوى 9.146.09 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.84% عند مستوى 2787 نقطة.