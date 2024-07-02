محافظ الفيوم يتابع تطبيق قرار رئيس الوزراء بمواعيد غلق المحال التجارية (صور)

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جهود الوحدات المحلية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة، في متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء واللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بشأن الالتزام بالمواعيد الجديدة لغلق المحال والمولات التجارية، خلال الفترة من أول يوليو 2024 حتى 26 سبتمبر 2024.

وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة المتابعة اليومية، لقرار الغلق الجديد وتطبيقه بكل حزم، بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، موجهًا بتكثيف الحملات المفاجئة على كافة الورش والمحال التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المقررة، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ببدء تنفيذ القرار من مساء اليوم.

المحافظ يحث أصحاب المحال التجارية على الالتزام بقرار مواعيد الغلق

وناشد محافظ الفيوم، أصحاب المحال والأنشطة التجارية، بضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الواردة بالقرار الجديد بما يساهم في ترشيد استهلاك الكهرباء، مشددًا على أن من يخالف تنفيذ القرار سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

محتوى قرار مواعيد الفتح والغلق للمحال التجارية

وكان قرار مجلس الوزراء قد تضمن مواعيد فتح وغلق المحال التجارية، فتح المحال يوميًّا في تمام الساعة السابعة صباحًا على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق المحال الساعة الحادية عشر مساءً.

كما سيتم فتح المولات التجارية يوميًا اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحًا، وفتح المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا من الساعة السادسة صباحًا.

ويتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحًا.

مواعيد فتح وغلق الورش والاستثمارات من القرار

ونوه المحافظ، بأن مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يوميًّا من الساعة الثامنة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة السابعة مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين، ويستثني من المواعيد الواردة بالقرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين.

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