تولي الدكتور محمد الطيب منصب نائب وزير الصحة في التشكيل الوزاري الجديد 2024 في حكومة المهندس مصطفي مدبولي والتى من المقرر أن تؤدي اليمين اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من هو محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان

وتستعرض فيتو في التقرير التالي السيرة الذاتية للدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة الجديد.

1- تولى محمد الطيب منصب مساعدًا لوزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية

2- حصل محمد الطيب على دكتوراه طب الأسنان الإكلينيكي من كلية طب الأسنان جامعة عين شمس، وزمالة العلاج بالليزر في طب الأسنان من جامعة آخن الألمانية

3- حصل على شهادة برنامج "القيادة للقرن الحادي والعشرين" من كلية جون كينيدي للعلوم الحكومية بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية

4- درس إدارة الأعمال في كلية الدراسات العليا في الإدارة، جامعة اسلسكا.

5- تولى منصب مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي والشئون الفنية، والأمين العام لمجلس فروع الجامعات الأجنبية

6- تولى منصب أمين عام اللجنة العليا لإنشاء أفرع الجامعات الأجنبية والمؤسسات الجامعية بمصر، والمدير التنفيذي للمنتدي العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي

7- تولى العديد من المناصب الأكاديمية والفنية والإدارية ومنها، عضوية اللجنة العليا المُشرفة على إنشاء وتشغيل وحوكمة الجامعات الجديدة، اللجنة الاستشارية الدائمة للتربية والعلوم بمنظمة الإلكسو

8- المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف على المركز الإعلامي للوزارة، ومستشار عميد كلية طب الفم والأسنان جامعة مصر الدولية للشئون الإدارية والعلاقات العامة

والدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة لديه خبرات أكاديمية وإدارية لمدة تتجاوز الـ16 عامًا، وأسهم «الطيب» في حوكمة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية والارتقاء بمؤشرات الأداء بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومنها تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة.

كما تابع تنفيذ التكليفات الرئاسية، وتكليفات مجلس الوزراء، كما أسهم في العديد من المُبادرات المُجتمعية والشبابية، بالإضافة للترويج للسياحة التعليمية داخل جمهورية مصر العربية، والمُشاركة في المشروع القومي لميكنة وتطوير المستشفيات الجامعية، وتنظيم النسخة الأولى والثانية من المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي

وحرص على متابعة تنفيذ المشروعات القومية التي تُنفذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل على عقد شراكات دولية بين الجامعات المصرية الجديدة والجامعات الأجنبية، والإشراف على تطبيق نظام التحول الرقمي بالجامعات المصرية، ورفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للجامعات لتحويلها إلى جامعات ذكية.