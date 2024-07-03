حل أزمة الرعاية المركزة والتأمين الصحي الشامل، أهم الملفات أمام وزير الصحة بعد تجديد الثقة

بعد تجديد الثقة في الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان يوجد عدد من الملفات المهمة على رأس أولويات الوزير خلال الفترة القادمة.

ملفات على طاولة وزير الصحة

وتستعرض فيتو في التقرير التالى أهم الملفات على طاولة وزير الصحة والتى من المقرر تكثيف العمل بها ومن أهمها استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل والبدء في محافظات المرحلة الثانية وهي الأصعب حسبما وصفها وزير الصحة من قبل نظرا لأنها تحتاج الى تمويل ضخم ما يقرب من 80 مليار جنيها وكذلك تضم المحافظات الأكبر من حيث عدد السكان حيث يبلغ 12 مليون مواطن وعدد المنشآت الصحية.

الملف الثاني المهم أيضا هو استكمال المشروعات التى بدأتها وزارة الصحة حيث تعمل الوزارة حاليا في أكثر من 1114 مشروعا ما بين تطوير وتجديد مستشفيات وأقسام طبية في مختلف المحافظات.

حل مشكلة توفير سرير رعاية مركزة للمرضى

الملف الثالث والأهم ومن ضمن التحديات التى تواجه وزير الصحة هي حل مشكلة توفير سرير رعاية مركزة للمرضى وقد اعترف وزير الصحة من قبل بأن منظومة الرعاية المركزة تواجه صعوبات متعددة لأنه مازال المريض يواجه عناء ومشقة بحثا عن سرير رعاية مركزة.

مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

الملف الرابع هو مبادرة القضاء على قوائم الانتظار واستكمال ما بدأته وزارة الصحة في إجراء العمليات الجراحية للمرضى وسط تحديات توفير المستلزمات الطبية.

واستطاعت وزارة الصحة إجراء 2 مليون و245 ألفا و738 عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة.

الملف الخامس هو استكمال المشروع القومي لميكنة منظومة الغسيل الكلوي تسهيلا على المرضى.

ومن ضمن الملفات على طاولة وزير الصحة محاولة إرضاء المريض المصري عن جودة الخدمات الصحية المقدمة له داخل المستشفيات من خلال تحسين مستوى الخدمة وهو ما يشدد عليه وزير الصحة خلال الجولات الميدانية المفاجئة التى يقوم بها على المستشفيات.

كما ينتظر وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار ملف تشديد الرقابة على منشآت الصحية في القطاع الخاص لما يوجد بها من مخالفات متعددة تحتاج الى رقابة مستمرة من وزارة الصحة.