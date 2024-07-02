الحكومة الجديدة 2024، حسن شحاتة يشكر العاملين بوزارة العمل
توجه حسن شحاتة وزير العمل بخالص الشكر والتقدير، إلى جميع العاملين بديوان عام الوزارة، ومديري الإدارات، والإدارات المركزية، وصندوقي الطوارئ، وتمويل التدريب والتأهيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، ومديريات العمل بالمحافظات، ومجلة العمل، على العمل معهم منذ توليه حقيبة الوزارة، في أغسطس 2022، وحتى اليوم، من أجل التقدم في ملف العمل "محليا وعربيا ودوليا ".
وأكد شحاتة، في بيان اليوم الثلاثاء،على ثقته في كافة العاملين، لمواصلة العمل خلال الفترة المقبلة، من أجل تحقيق المزيد من التقدم في ملف العمل من كافة جوانبه، و بناء الجمهورية الجديدة.
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