أسباب رحيل محمد شاكر عن الحكومة الجديدة لمدبولي

أكدت مصادر مطلعة بـ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السابق اعتذر عن عدم الاستمرار في الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولي بسبب ظروفه الصحية.

أسباب رحيل الدكتور محمد شاكر من الحكومة الجديدة

وأضافت المصادر، أن الدكتور محمد شاكر اعتذر أكثر من مرة في أوقات سابقة عن عدم الاستمرار في منصبه وزيرا للكهرباء بسبب الظروف الصحية التي يمر بها، مشيرا الي أن الدكتور محمد شاكر كان يعتبر وجوده علي رأس الوزارة أحد الواجبات الوطنية ورد الجميل للدولة المصرية خاصة أنه تنازل عن راتبه نظيره عمله بالوزارة.

ويؤدي الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام السابق اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بعد اعتذار الدكتور محمد شاكر عن الاستمرار في الحكومة بسبب ظروفه الصحية.

السيرة الذاتية لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة الجديد

والدكتور محمود مصطفى كمال عصمت، وزير قطاع الأعمال العام السابق وهو من مواليد محافظة القاهرة عام 1954، حاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة، والدكتوراه في الهندسية من جامعة داهاوس بكندا.

وشغل الدكتور محمود عصمت منصب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي في الفترة من 2013 إلى 2014، كما شغل رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية في الفترة من 2014 إلى 2016، كما تولى منصب رئيس مجلس إدارة القاهرة لتصنيع الزجاج منذ عام 2016، وتولي وزارة قطاع الأعمال اعتبارا من 13 أغسطس لعام 2022.