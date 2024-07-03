الأربعاء 03 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أسباب رحيل محمد شاكر عن الحكومة الجديدة لمدبولي

الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددةالسابق
ads

أكدت مصادر مطلعة بـ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السابق اعتذر عن عدم الاستمرار في الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولي بسبب ظروفه الصحية. 

أسباب رحيل الدكتور محمد شاكر من الحكومة الجديدة

وأضافت المصادر، أن الدكتور محمد شاكر اعتذر أكثر من مرة في أوقات سابقة عن عدم الاستمرار في منصبه وزيرا للكهرباء بسبب الظروف الصحية التي يمر بها، مشيرا الي أن الدكتور محمد شاكر كان يعتبر وجوده علي رأس الوزارة أحد الواجبات الوطنية ورد الجميل للدولة المصرية خاصة أنه تنازل عن راتبه نظيره عمله بالوزارة.

ويؤدي الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام السابق اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة  بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بعد اعتذار الدكتور محمد شاكر عن الاستمرار في الحكومة بسبب ظروفه الصحية.

السيرة الذاتية لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة الجديد

والدكتور محمود مصطفى كمال عصمت، وزير قطاع الأعمال العام السابق وهو من مواليد محافظة القاهرة عام 1954، حاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة، والدكتوراه في الهندسية من جامعة داهاوس بكندا.

وشغل الدكتور محمود عصمت منصب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي في الفترة من 2013 إلى 2014، كما شغل رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية في الفترة من 2014 إلى 2016، كما تولى منصب رئيس مجلس إدارة القاهرة لتصنيع الزجاج منذ عام 2016، وتولي وزارة قطاع الأعمال اعتبارا من 13 أغسطس لعام 2022.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وزارة الكهرباء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السابق مصطفي مدبولي الدكتور محمود عصمت

مواد متعلقة

السيرة الذاتية لـ محمود عصمت وزير الكهرباء، تولى حقيبة قطاع الأعمال ورئيس القابضة للمطارات

الكهرباء: تنفيذ استثمارات بـ 63 مليار جنيه بالموازنة الجديدة

الأكثر قراءة

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب الأربعاء 3 يوليو 2024

أسعار الدواجن تواصل الانخفاض في الأسواق اليوم الأربعاء

رسميًا، قائمة الوزراء في الحكومة الجديدة 2024

تعيين الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع

ارتفاع مفاجئ في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024

حركة المحافظين 2024، إبراهيم صابر للقاهرة وعادل سعيد للجيزة

بث مباشر، مراسم حلف الحكومة الجديدة لليمين

أسباب غياب هشام آمنة عن التشكيل الوزاري الجديد

منوعات

المزيد

يسطع ويختفي، دراسة تكشف سلوك غريب لأحد النجوم

تقلل ذوبان الجليد، العثور على فيروسات عملاقة غامضة

وصل إلى أدنى مستوى، قياس ضربات قلب رونالدو يكشف أزمة خطيرة بمباراة البرتغال وسلوفينيا (صورة)

سبحان الله البديع، النمل على خطى البشر في إجراء عمليات بتر أطراف منقذة للحياة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد
ads

انفوجراف

من هو محافظ الجيزة الجديد المهندس عادل سعيد النجار؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القبر في المنام وعلاقته بقضاء الديون والنجاة من الكرب

ما حكم التدليس بإخفاء العيب عن المشتري؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 3-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية