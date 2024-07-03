مسئولة فلسطينية: لن يكون هناك إمكانية لوجود دولتنا في عهد نتنياهو

أكدت عضو هيئة العمل الوطنى والأهلى الفلسطينى رتيبة النتشة اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يعمل على تقويض وجود أى سلطة فلسطينية مستقبلية.

دولة الاحتلال تعاني من صعوبات اقتصادية

وقالت النتشة - بحسب وكالة الشرق الأوسط - "إنه لن يكون هناك إمكانية لوجود دولة فلسطينية في عهد نتنياهو، إن إسرائيل تخطط لتقويض وجود الدولة الفلسطينية"، مشيرة إلى أن دولة الاحتلال تعاني من صعوبات اقتصادية منذ عدة سنوات، لكن نتنياهو لا ينظر إلى هذه الخسائر فهدفه الانتصار في حربه.

ولفتت النتشة إلى أن إسرائيل تريد أن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية مجرد أداة إدارية لإدارة مصالح السكان بما يخدم أمن إسرائيل.

انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية

وأوضحت أن إسرائيل تستخدم اليوم سلاح المياه لتعطيش الضفة الغربية حتى لا يكون هناك بدائل للزراعة أو غيرها كنوع من أنواع العقاب وتهدف لانهيار السلطة الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن السبيل الوحيد لإنقاذ حل الدولتين هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.