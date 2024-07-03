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محافظات

مصرع طفل غرقا في ترعة بالمنيا

مصرع طفل غرقا في
مصرع طفل غرقا في ترعة بالمنيا
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لقي طفل مصرعه غرقا في ترعة جانبية في محافظة المنيا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفي وتحرر محضر بالواقعة.

مصرع طفل غرقا في ترعة بالمنيا 

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مصرع سيدة إثر مشاجرة بـ عزبة عاكف في المنيا

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حركة المحافظين 2024، اللواء عماد الكدواني محافظ المنيا الجديد (بروفايل)

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع طفل غرقا في ترعة جانبية بقرية أبو عياد التابعة إداريا لمركز المنيا.

الإنقاذ النهري في المنيا 

على الفور إنتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع "محمد.ع" 7 سنوات مقيم في قرية ابوعياد.

جثة طفل في المنيا 

تم انتشال جثمان الطفل من قبل قوات الإنقاذ النهري وإيداعه داخل مشرحة مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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