مصرع سيدة إثر مشاجرة بـ عزبة عاكف في المنيا

لقت سيدة مصرعها خلال مشاجرة طاحنة بين طرفين في محافظة المنيا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

مصرع سيدة بـ عزبة عاكف إثر مشاجرة مسلحة في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع مشاجرة بين طرفين في عزبة عاكف بجوار المطار في مدينة المنيا تم استخدام خلالها الأسلحة النارية.

مصرع سيدة خلال مشاجرة بين طرفين بالمنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع سيدة إثر تعرضها لإصابة بطلق ناري.

مشرحة مستشفى المنيا العام

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.