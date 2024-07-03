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رياضة

كوبا أمريكا، 53 هدفا حصيلة دور المجموعات والجماهير تتخطى حاجز المليون

كوبا أمريكا 2024،فيتو
كوبا أمريكا 2024،فيتو

كوبا أمريكا 2024، أقيمت 24 مباراة في النسخة الحالية لبطولة كوبا أمريكا حتى الآن وشهدت تسجيل 53 هدفا، بنسبة 2.21 هدف في المباراة الواحدة بعدما أسدل الستار على دور المجموعات.

 

عدد حضور الجماهير مباريات كوبا أمريكا

وبلغ إجمالي الحضور الجماهيري للقاءات التي لعبت في دور المجموعات ما يزيد عن مليون و115 ألف متفرج، أي بنسبة 46 ألفا و475 متفرجا في اللقاء الواحد.

 وأسدل الستار عن المنتخبات المتأهلة إلى دور ربع نهائي لبطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية حتى 15 يوليو الجاري.

وخطف منتخب البرازيل آخر بطاقة تأهل للدور ربع النهائي بعدما تعادل مع منتخب كولومبيا بنتيجة (1-1)، ليحتل وصافة المجموعة الرابعة في "كوبا أمريكا 2024".

وتصدرت كولومبيا، بتلك النتيجة، المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، في حين أن البرازيل تواجدت في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وودعت كوستاريكا وباراجواي منافسات البطولة، رغم فوز الأول بهدفين مقابل هدف على الثاني.

وتواجه كولومبيا نظيرتها بنما في مرحلة ربع نهائي البطولة، بينما ضربت البرازيل موعدًا ناريًا مع أوروجواي.

مواجهات ربع نهائي كوبا أمريكا 2024

 الأرجنتين ضد  الإكوادور.. الجمعة 5 يوليو.. في تمام الساعة الرابعة فجرًا.

 فنزويلا ضد كندا.. السبت 6 يوليو.. في تمام الساعة الرابعة فجرًا.

 بنما ضد كولومبيا.. الأحد 7 يوليو.. في تمام الساعة الواحدة فجرًا.

 الأوروجواي ضد البرازيل.. الأحد 7 يوليو.. في تمام الساعة الرابعة فجرًا.

 

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