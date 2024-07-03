تعرف على تميمة الحظ في مسيرة أمين الهنيدي وسر غضبه من عادل إمام

تحل اليوم الأربعاء 3 يوليو الجاري، ذكرى رحيل الفنان الكوميدي أمين الهنيدي، والذي وافته المنية في مثل هذا اليوم من 1986 عن عمر ناهز الستين عاما.

أمين الهنيدي

وأمين الهنيدي يعد أحد أبرز فناني الكوميديا المصريين عبر تاريخ الفن المصري واشتهر بالعديد من الشخصيات المميزة التي قدمها في السينما والمسرح خلال مسيرته الفنية المتنوعة حيث تعلق بها الجمهور وبقيت في أذهان الكثيرين من محبيه.

مسيرة أمين الهنيدي

بداية أمين الهنيدي في عالم المسرح كانت عام 1939 حينما انضم إلى فرقة نجيب الريحاني ومثل مسرحية واحدة فقط، وفي عام 1954 سافر إلى السودان وهناك التقى بالفنان محمد أحمد المصري الشهير بـ "أبو لمعة" وكوّنا معا فرقة مسرحية بالنادي المصري بالخرطوم.

بعد عودته إلى القاهرة التقى الفنان عبد المنعم مدبولي والمؤلف يوسف عوف فاشتركا سويا في برنامج إذاعي شهير بعنوان "ساعة لقلبك"، فيما تعد الانطلاقة الحقيقة لأمين الهنيدي كانت عند التحاقه بعد ذلك بفرقة تحية كاريوكا ثم مسرح التليفزيون.

شخصية الشيخ حسن تميمة الحظ

ويشاء القدر أن يقدم الهنيدي شخصية "الشيخ حسن" والتي كانت تميمة حظه خلال مشواره الفني والتي اعتبرها في أحاديثه أنها ساعة حظه حيث جسد تلك الشخصية في مسرحية "شفيقة القبطية" مع فرقة الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، وفايز حلاوة.

فكان الهنيدي يعتبر شخصية "الشيخ حسن" أعطته الكثير من الثقة، وأيضا لم يخلو طريقه ومشواره الفني من تقديم فن المونولوج، والذي أحبه في بداياته وكان متابعا جيدًا لأعمال إسماعيل ياسين وثريا حلمي.

أعمال أمين الهنيدي

ورغم تنوع أعمال أمين الهنيدي ما بين سينما وتلفزيون ومسرح واذاعة إلا أن للسينما مساحة أكبر في تاريخه حيث قدم أكثر من 30 فيلما أشهرها "حماتي ملاك"، "زوجة من باريس"، "شنطة حمزة"، "غرام في الكرنك"، "ممنوع في مدرسة البنات"، "الحدق يفهم".

وفي المسرح قدم عدد من المسرحيات أشهرها "لوكاندة الفردوس"، "عائلة سعيدة جدا" والتي قدم فيها مع الفنان منتصر بالله ثنائية كوميدية متميزة انتزعت ضحكات الجمهور.

سر غضب أمين الهنيدي من عادل إمام

كان معروفا عن الفنان أمين الهنيدي أنه لا يحبذ أن يشاركه ممثل في إضحاك الجمهور، وعندما شارك الفنان عادل إمام في مسرحية "غراميات عفيفي" ألقى إفيه في أحد المشاهد فضحك الجمهور مما أثار غضب أمين الهنيدي.

وهذه الواقعة ذكرها المنتج سمير خفاجي قائلا: "طرد أمين الهنيدي عادل إمام وقرر أن يأتي بالفنان حسن مصطفى بدلًا منه وعندما وجدته ثائرًا وافق مؤقتا قلت له إنه سيختفي ويسافر في اليوم الثاني وفي اليوم الثاني ذهب عادل إمام للمسرح فوجد أن اسمه أزيل من أفيش المسرحية، ووضع بدلًا منه حسن مصطفى، إلا أنه قرر تقديم المسرحية على أكمل وجه، وبعد أن هدأ أمين الهنيدي وافق على استمرار عادل إمام مرة أخرى".

و مسرحية "غراميات عفيفي" قدمت عام 1970، وأخرجها الفنان نور الدمرداش، وشارك في بطولتها ليلى طاهر، محمود المليجي، نظيم شعراوي، زهرة العلا، والمسرحية تتناول ارتباط المحامي حسنين بعلاقة غير رسمية بالراقصة دلال، وعندما تدعوها زوجته لحضور حفل عيد ميلاده، لا يجد غير صديقه الشاعر عفيفي ليطلب منه لعب دور زوج دلال حتى لا تتعقد الأمور.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.