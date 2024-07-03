إبراهيم صابر محافظ القاهرة الجديد، خبرة واسعة وشعبية كبيرة في الشارع
الحكومة الجديدة، كشفت مصادر حكومية عن تعيين الدكتور إبراهيم صابر محافظا للقاهرة قبل أداء اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الجديد، هو ابن المحليات، حيث بدأ مشواره المهنى موظفا بها، وشغل العديد من المناصب القيادية بها، حيث تولى منصب سكرتير حي المعادي ثم رئاسة حي دار السلام ثم رئاسة حي طرة ثم رئاسة حي المعادي ثم رئاسة حي مصر الجديدة، ليتولى بعد ذلك منصب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.
الدكتور إبراهيم صابر نجح في رئاسة الأحياء سواء كانت حي ذات طابع راقي أو عشوائي، فأثناء رئاسته لحى دار السلام شارك في عملية إخلاء اسطبل عنتر وكان محبوبا لدى الأهالي، وذلك لأنه كان يفتح باب مكتبه أمام الجميع، وعلى نفس النهج في رئاسة حيي المعادي ومصر الجديدة، كان يعتمد على الاجتماع مع الأهالي وإنشاء حوارات مجتمعية معهم للاستماع إلى شكاواهم ومقترحاتهم.
حاصل صابر على ماجستير في الإدارة العامة والمحلية من أكاديمية السادات للعلوم الإدارية ودبلوم الدراسات العليا في الإدارة العامة ودبلوم الدراسات العليا في الإدارة البيئية وليسانس الحقوق عام 1986م.
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