الأربعاء 03 يوليو 2024
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ملفات وحوارات

ملفات شائكة تنتظر وزير التنمية المحلية الجديد.. التصالح فى مخالفات البناء وضبط العمران.. ترشيد الكهرباء.. ومتابعة المشروعات القومية

منال عوض، فيتو
منال عوض، فيتو
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الحكومة الجديدة، ملفات كثيرة وشائكة تنتظر الدكتورة منال عوض ميخائيل وزير التنمية المحلية الجديد، ترتبط بمصلحة المواطن بشكل مباشر، فالتنمية المحلية وزارة خدمية من الدرجة الأولى، يكمن دورها الاساسى فى التنسيق بين المحافظين والوزراء لتقديم أفضل خدمة للمواطن.

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التصالح فى مخالفات البناء وضبط العمران

 

ولعل ملف التصالح على مخالفات البناء من أخطر الملفات التى ستواجه الوزير خاصة بعد أن أصبح هناك تشريعا يتيح التصالح  وأصبح الأمر أكثر مرونة بعد تعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء، لذلك يجب أن تطوى مصر صفحة البناء المخالف بعد خروج القانون رقم 187 لسنة 2023 إلى النور ووضع اشتراطات للبناء لضبط العمران. 

و يقع على عاتق الوزير متابعة تنفيذ قانون التصالح فى مخالفات البناء ومدى التزام التراخيص الصادرة من المراكز والأحياء بالاشتراطات التى تم وضعها للقضاء على العشوائية التى عانت منها مصر لعقود طويلة.

 

ترشيد الكهرباء


أيضا  لوزارة التنمية المحلية دورا هاما ورئيسيا فى تنفيذ خطة الدولة لترشيد الكهرباء فمتابعة المحلات والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات بالمواعيد الجديدة التى تم اقرارها من قبل اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتى يتم العمل بها حتى الخميس الأخير من شهر سبتمبر المقبل

وبالتوزاى مع متابعة تنفيذ مواعيد الغلق، يجب متابعة ترشيد الكهرباء فى دواوين المحافظات والأحياء والمجالس والقرى، فإن كانت وضعت الحكومة بعض الإجراءات للترشيد فنجاح تنفيذها يرجع إلى المحليات.

 

التواصل مع المواطنين

 

يجب على الوزير الجديد أن يدرك أن الوزارة ترتبط بمصالح المواطن الحياتية،لذلك يجب التعامل مع شكاوى المواطنين والاهتمام بها والتفاعل معها والتى تتمثل أغلبها فى مشاكل تراكم القمامة أو انقطاع المياه أو الإشغالات فى الشارع الذى يقطن فيه ولأن الوزارة تدرك مدى أهمية التواصل مع المواطن والاستماع إلى شكواه خصصت قنوات للاتصال من خلال مبادرة " صوتك مسموع" والتى تتيح التواصل مع الوزارة عبر أكثر من وسيلة كالإيميل الإلكتروني والفاكس والواتس آب والبريد، لذلك يجب على الوزير الاهتمام بهذه المبادرة ومتابعة نسب التفاعل مع رسائل المواطنين خاصة أن الدولة تنتهج إشراك المواطن فى اتخاذ القرار من خلال إنشاء حوار مجتمعى معاهم للاستماع إلى مقترحاتهم فى التطوير وهو ما ظهر فى مشروع تنمية الصعيد فى مصر.

 

متابعة المشروعات القومية

 

حياة كريمة وبرنامج تنمية الصعيد من أهم المبادرات القومية التى تبنتها الدولة لتوفير حياة كريمة بالقرى الأكثر فقرا واحتياجا، فتضمن كلاهما مشروعات للرصف وتوصيل المياه وتبطين الترع والمصارف وبناء مدارس ومستشفيات ومجمعات خدمية  وتوفير فرص عمل للمواطنين

على سبيل المثال لا الحصر، استثمارات الإدارة المحلية في مبادرة حياة كريمة  عززت من الاتصالية الجغرافية ونجحت في القضاء على عزلة القرى المستهدفة وربطها بشبكات الطرق الرئيسية بشكل مباشر وسهلت وصول المواطنين لمرافق الخدمات  من خلال إضافة 188 كيلو طرق مرصوفة  تمثل 44% من إجمالي الطرق الرئيسية بالقري المستهدفة، فضلًا عن  النقلة التي شهدها قطاع الإنارة العامة وتحسين البيئة  في القرى المستهدفة من خلال ضخ استثمارات كبيرة في شبكات ومحولات الكهرباء العامة وأعمدة وكشافات الإنارة.

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التصالح على مخالفات البناء الحكومة الجديدة 2024 الدكتورة منال عوض اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة تراخيص المحال العامة وزارة التنمية المحلية الحكومة الجديدة

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