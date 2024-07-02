تشرفت بالعمل معكم، طارق رحمي يغادر جروبات الواتساب بمحافظة الغربية بالتزامن مع حركة المحافظين

غادر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عددا من جروبات الواتساب المرتبطة بمتابعة العمل بالإقليم، وهو ما دفع أعضاء تلك الجروبات إلى ربط قرار مغادرته من جروبات الواتساب برحيله عن منصبه، حيث ترك رحمي رسالة نصها "تشرفت بالعمل معكم.. تمنياتي لكم بدوام التوفيق".

وفوجئ عدد من المشتركين على جروبات الواتساب الشعبية أو الرسمية بمغادرة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

يذكر أن الدكتور طارق رحمي تولى مهام منصبه محافظا للغربية بنهاية شهر نوفمبر من عام ٢٠١٩ وحتى اليوم.

آخر جولات محافظ الغربية طارق رحمي

استكمل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، آخر جولاته صباح اليوم بمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بمركز ومدينة قطور.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمحافظ الغربية للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالحه والتأكد من توافر الخدمات المقدمة وجودتها، والوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

بدأت الجولة بتفقد الأعمال الجارية بشارع البنك الأهلي حيث يتم فرد وتشغيل طبقة السن بطول ٨٠٠ متر وعرض ١٦ مترا تمهيدا لأعمال الرصف.

واستمرت الجولة بمتابعة أعمال الرصف بشارع المدارس بقطور بطول كيلو ومتوسط عرض ١٢ مترًا، حيث يتم فرد وتشغيل طبقة السن بالإضافة الى نقل أعمدة الانارة تمهيدًا لأعمال الرصف.

وفي السياق ذاته تابع المحافظ استمرار الأعمال بطريق الشين قطور، لافتا إلى أن تأهيل ورصف الطريق جاء استجابة لمطالب أهالي مركز قطور بعد معاناة استمرت سنوات طويلة لسوء الحالة الفنية للطريق.

وأشار المحافظ، إلى أن رصف طريق الشين قطور تم نظرا لسوء الحالة المتردية له ولأهميته القصوى كمحور مروري يربط بين مدينة قطور والقرى والعزب التابعة له بطول 8 كم، ومنعا لوقوع حوادث بهذا الطريق، حفاظا على الأرواح والممتلكات.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد الأعمال بشارع المركز حيث يتم إزالة طبقة الاسفلت القديم والمتهالك وتسوية الشارع تمهيدًا لأعمال الرصف بطول كيلو وعرض من 20 إلى 25 م.

ووجه المحافظ بمواصلة الجهود لإعادة المظهر الحضاري والجمالي لمدينة قطور، وتكثيف الأعمال لانتهاء من مشروعات الرصف والتطوير في أقرب وقت.