الأربعاء 03 يوليو 2024
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محافظات

أزمتا انتشار القمامة وقلة المواصلات، ملفات ساخنة تنتظر محافظ الغربية الجديد

القمامة والمواصلات
"القمامة والمواصلات" تطيح بـ"محافظ الغربية"،فيتو
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تواجه محافظة الغربية تحديات جسيمة تتعلق بانتشار القمامة وزحام المواصلات وانتشار مركبة التوك توك بطريقة مخيفة، حيث تعد المشكلتان ملفات ساخنة تنتظر الحلول العاجلة من قبل المحافظ الجديد الذي يواجه تحديات كبيرة للحفاظ على نظافة المدينة وتسهيل حركة المواطنين.

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غرق شاب بترعة القاصد في طنطا أثناء غسيل سيارته

 أزمة القمامة

تعاني محافظة الغربية من مشكلة القمامة المتراكمة في الشوارع والأحياء، مما يؤثر سلبًا على النظافة العامة وصحة السكان.

 الأهالي يشتكون من تأخر جدول النظافة وعدم كفاية السيارات الجمع والنقل مما يزيد من مخاطر انتشار الأمراض وتدهور البيئة المحلية.

مشكلة المواصلات

تواجه المواصلات في الغربية أزمة خانقة نتيجة للزيادة السريعة في عدد السكان والسيارات وضيق الطرقات الرئيسية فالازدحام المروري يؤثر على حياة المواطنين بشكل يومي مما يجعل التنقل بين المناطق صعبًا ومتعبًا.

تحسين نظافة الشوارع وإدارة القمامة

 يتطلب الأمر تعزيز جدول النظافة وتوفير معدات وسيارات جمع القمامة بشكل كافٍ وفعال.

تخفيف الازدحام المروري

 من خلال تحسين البنية التحتية للطرق وتشجيع استخدام وسائل النقل العامة وتنظيم حركة المرور.

التواصل مع السكان

ضرورة تفعيل دور الحوار مع المجتمع المحلي والاستماع لاحتياجاتهم ومقترحاتهم لتحسين الخدمات.

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