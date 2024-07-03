دعوات لتنظيم مظاهرة احتجاجية ضخمة أمام الكونجرس الأمريكي مع زيارة نتنياهو

أعلنت مؤسسات وحركات مختلفة في أمريكا عن دعوتها لإقامة اعتصام ضخم في محيط الكونجرس الأمريكي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني

تأتي فكرة اعتصام الكونجرس الضخم تزامنا مع زيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المقررة في الـ 24 من الشهر الحالي.

وتريد المظاهرة الضخمة المطالبة باعتقاله ومحاكمته بعد ارتكابه جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة طوال ال٩ أشهر الماضية والتي راح فيها نحو ٣٨ ألف شهيد.

حجم المعارضة الضخم لما يرتكب من إبادة جماعية

ولا يريد المنظمون أن يهنأ نتنياهو في زيارة الكونجرس ويكتشف حجم المعارضة الضخم لما يرتكبه من إبادة جماعية جرته إلى الإدانة في المحاكم الدولية.