الأربعاء 03 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

منال عوض من الطب البيطرى إلى المحليات، من هى وزير التنمية المحلية الجديد

منال عوض، فيتو
منال عوض، فيتو
ads

الحكومة الجديدة فى مصر، تؤدي الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية حيث يؤدى الوزراء والمحافظون الجدد اليمين الدستورية.
وتم تعيين الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط وزيرا للتنمية المحلية

عودة نواب رئيس الحكومة والوزراء، آخر أخبار التشكيل الوزاري قبل أداء اليمين الدستورية

قبل أداء اليمين الدستورية، التشكيل الكامل لحكومة مصطفى مدبولي الجديدة

التشكيل الوزارى 2024
الدكتورة منال عوض ميخائيل  تقلدت العديد من المناصب فى المحليات حيث شغلت منصب نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع  وتنمية البيئة ثم شغلت منصب محافظ دمياط فى عام 2018, لتكون أول سيدة تتقلد منصب محافظ دمياط.

حصلت عوض على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الدراسية وتسلمت جائزة اليونسكو  لمدن التعلم فى 2017

منال عوض خريجة بكالوريوس العلوم البيطرية من جامعة بنها، ثم حصلت على الماجستر 1995 م، وحصلت على الدكتوراه  من جامعة الاسكندرية فى العلوم الطبية وشغلت منصب وكيل معهد الأمصال واللقاحات بوزارة الزراعة لتنتقل إلى المحليات فى 2015 ,نائبا لمحافظ الحيزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

التشكيل الوزارى الحكومة الجديدة في مصر الدكتورة منال عوض جائزة الدولة التشجيعية وزير التنمية المحلية الجديد منال عوض ميخائيل

مواد متعلقة

ارتفاع ملحوظ، درجات الحرارة اليوم الأربعاء 03-7-2024 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 3 - 7 - 2024

درجات الحرارة غدا الأربعاء 03-7-2024 فى مصر

جولة لمحافظ القاهرة بالشوارع لمتابعة غلق المحال التجارية (صور)

الأكثر قراءة

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب الأربعاء 3 يوليو 2024

أسعار الدواجن تواصل الانخفاض في الأسواق اليوم الأربعاء

تعيين الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع

ارتفاع مفاجئ في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024

حركة المحافظين 2024، إبراهيم صابر للقاهرة وعادل سعيد للجيزة

بث مباشر، مراسم حلف الحكومة الجديدة لليمين

أسباب غياب هشام آمنة عن التشكيل الوزاري الجديد

الرئيس السيسي يرقي اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر إلى رتبة الفريق أول

منوعات

المزيد

يسطع ويختفي، دراسة تكشف سلوك غريب لأحد النجوم

تقلل ذوبان الجليد، العثور على فيروسات عملاقة غامضة

وصل إلى أدنى مستوى، قياس ضربات قلب رونالدو يكشف أزمة خطيرة بمباراة البرتغال وسلوفينيا (صورة)

سبحان الله البديع، النمل على خطى البشر في إجراء عمليات بتر أطراف منقذة للحياة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد
ads

انفوجراف

من هو محافظ الجيزة الجديد المهندس عادل سعيد النجار؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القبر في المنام وعلاقته بقضاء الديون والنجاة من الكرب

ما حكم التدليس بإخفاء العيب عن المشتري؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 3-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية