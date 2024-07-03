منال عوض من الطب البيطرى إلى المحليات، من هى وزير التنمية المحلية الجديد

الحكومة الجديدة فى مصر، تؤدي الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية حيث يؤدى الوزراء والمحافظون الجدد اليمين الدستورية.

وتم تعيين الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط وزيرا للتنمية المحلية

التشكيل الوزارى 2024

الدكتورة منال عوض ميخائيل تقلدت العديد من المناصب فى المحليات حيث شغلت منصب نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ثم شغلت منصب محافظ دمياط فى عام 2018, لتكون أول سيدة تتقلد منصب محافظ دمياط.

حصلت عوض على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الدراسية وتسلمت جائزة اليونسكو لمدن التعلم فى 2017

منال عوض خريجة بكالوريوس العلوم البيطرية من جامعة بنها، ثم حصلت على الماجستر 1995 م، وحصلت على الدكتوراه من جامعة الاسكندرية فى العلوم الطبية وشغلت منصب وكيل معهد الأمصال واللقاحات بوزارة الزراعة لتنتقل إلى المحليات فى 2015 ,نائبا لمحافظ الحيزة.