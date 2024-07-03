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رياضة

سيراميكا يلتقي الإسماعيلي في لقاء الجريحين بالدوري المصري

الاسماعيلي، فيتو
الاسماعيلي، فيتو
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يلتقي فريق سيراميكا كليوباترا نظيره الإسماعيلي في السابعة مساء اليوم الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة 29 بالدوري المصري.

مباراة سيراميكا والإسماعيلي 

ويسعي سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي  الي تحسين نتائجه في الدوري، واستعادة انتصاراته بعد خسارته من الزمالك بالجولة الماضية.

ويتطلع فريق الإسماعيلي الي تعويض  الخسارة الأخيرة من المصري بهدف نظيف في ديربي القناة، والعودة لسكة الانتصارات أو التعادل على أقل تقدير.

ترتيب سيراميكا والإسماعيلي 


ويحتل سيراميكا المركز العاشر برصيد 37 نقطة في جدول مسابقة الدوري، بينما يقبع الإسماعيلي في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.

وتعد مباراة اليوم، هي التاسعة بين الإسماعيلى وسيراميكا، حيث سبق والتقى الفريقان في 8 مواجهات جاءت متكافئة، فاز سيراميكا فى 3 مواجهات وفاز الإسماعيلى 3 مباريات وحسم التعادل مباراتين، وسجل لاعبو سيراميكا 12 هدفا واستقبلت شباكهم 12 هدفا.

 

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