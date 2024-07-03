بث مباشر، مشاهدة مباراة البرازيل وكولومبيا في كوبا أمريكا

بث مباشر مباراة البرازيل وكولومبيا، يخوض منتخب البرازيل مباراته الأخيرة أمام كولومبيا في الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة كوبا أمريكا 2024، على ملعب "ليفيس ستاديوم" التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

مشاهدة مباراة البرازيل وكولومبيا في كوبا أمريكا بث مباشر

تشكيل البرازيل

أعلن منتخب البرازيل تشكيلته الرسمية التي تواجه بها كولومبيا ضمن الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا.



تشكيل كولومبيا

كما كشف منتخب كولومبيا عن تشكيلته الرسمية التي تواجه بها البرازيل ضمن الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا.

افتتح منتخب السامبا مشواره في البطولة بتعادل سلبي أمام كوستاريكا، قبل أن يكتسح باراجواي بأربعة أهداف لهدف، في الجولة الثانية، ويطمح السيليساو، إلى مواصلة الانتصارات وخطف الصدارة من كولومبيا.

بينما يدخل المنتخب الكولومبي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في أول جولتين، ويطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام البرازيل، تضمن له صدارة المجموعة.

وحجز منتخب كولومبيا بطاقة التأهل ويلعب المباراة من أجل الصدارة والابتعاد عن مواجهة أوروجواي في ربع نهائي البطولة.

في حين يمتلك منتخب البرازيل 4 نقاط في وصافة المجموعة الرابعة، بفارق نقطتين عن كولومبيا التي تتصدر وضمنت التأهل إلى الدور المقبل.

ويتنافس منتخب البرازيل مع كوستاريكا على حسم بطاقة التأهل الأخيرة، إذ يلتقي الأخير مع باراجواي في نفس التوقيت.

ويلتقي أول المجموعة الرابعة مع بنما، فيما يواجه الوصيف أوروجواي في مباراة ستكون قمة ربع نهائي البطولة.