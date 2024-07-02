بعد نجاح خليني في حضنك، تامر عاشور يجدد تعاونه مع حسام سعيد

حقق الفنان تامر عاشور نجاحا كبيرا بأغنية خليني في حضنك والتي تعاون فيها مع الشاعر حسام سعيد.

تامر عاشور يجدد تعاونه مع حسام سعيد

ويجدد تامر عاشور تعاونه من جديد مع الشاعر حسام سعيد في أغنية جديدة “سلو” من المفترض طرحها قريبا وهي من ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع موسيقي هشام البنا.

ويعيش الفنان تامر عاشور خلال هذه الفترة حالة من الانتعاش الفني، حيث يستعد لإحياء حفلات غنائية جديدة ما بين القاهرة والإسكندرية خلال شهر يوليو.

ويحيي تامر عاشور حفلا غنائيا في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، وذلك يوم 3 يوليو الجاري ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

حفل تامر عاشور في الإسكندرية

كما يحيي الفنان تامر عاشور حفلا غنائيا كبيرا في مدينة الإسكندرية يوم 4 يوليو الجاري.

من المقرر أن يقدم تامر عاشور خلال حفله بالإسكندرية، عدد كبير من أغانيه الشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وكان الفنان تامر عاشور أعلن عن جولة غنائية له في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يناير المقبل 2025.