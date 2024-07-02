قبل القائمة بساعات، المنتخب الأولمبي يطلب محمد المنعم فقط والأهلي يرفض

المنتخب الأولمبي، كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي، كواليس الساعات الأخيرة في أزمة المنتخب الأولمبي مع النادي الأهلي بشأن اللاعبين الثلاثة فوق السن، الذين طلبهم البرازيلي ميكالي المدير الفني للفراعنة لدعم قائمة الفريق في أولمبياد باريس 2024.

كولر يرفض التخلي عن أي لاعب

وأكد المصدر، أن ميكالي تنازل عن ضم ثلاثة لاعبين من الأهلي فوق السن، وطلب ضم المدافع محمد عبد المنعم فقط، إلا أن طلبه قوبل بالرفض من قبل مسئولي الأحمر، خاصة أن السويسري مارسيل كولر رفض التخلي عن أي لاعب في الوقت الحالي، وأبلغ مسئولي النادي أنه في حال التخلي عن أي لاعب لن يكون مسئولا عن ضياع لقب الدوري الممتاز.

روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، فيتو

فشل مسئولو اتحاد الكرة المصري على مدى الأيام الماضية في حل أزمة اللاعبين الثلاثة الكبار، المقرر إدراجهم ضمن قائمة المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وأكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة في تصريحات خاصة لفيتو، أنه حتى الآن يرفض النادي الأهلي بشدة ترك لاعبيه الثلاثة محمد عبد المنعم وإمام عاشور ومحمد الشناوي للمشاركة في الألعاب الأولمبية، مبررا موقفه بحاجته إلى كل لاعبيه في المنافسة المحتدمة مع فريق بيراميدز على لقب الدوري الممتاز.

اتحاد الكرة يستنجد بالوزير

وأكد المصدر، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة استنجد بـوزير الرياضة أشرف صبحي للتدخل ومحاولة إنهاء الأزمة.

وبحسب المصدر، فإن الوزير طالب اتحاد الكرة بالانتظار لحين قيامه بحلف اليمين الدستورية في الحكومة الجديدة غدا الأربعاء، ثم التواصل مع النادي الأهلي من أجل الوصول لحل لإنهاء الأزمة.

أشرف صبحي وزير الرياضة، فيتو

موعد إرسال القائمة النهائية لأولمبياد باريس

وكانت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية قد حددت غدا الأربعاء 3 يوليو، موعدا لإرسال القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في منافسات كرة القدم بـأولمبياد باريس 2024.

وبحسب لائحة الأولمبياد فإن القائمة النهائية لكل فريق ستضم 18 لاعبا أساسيا، إلى جانب 4 لاعبين على سبيل الاحتياط تحسبا لإصابة أي لاعب بإصابة قوية أثناء البطولة.