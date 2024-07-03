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رياضة

اتحاد الكرة: لم نجامل بيراميدز في الرخصة الإفريقية ونساعد الزمالك للحصول عليها

فريق الكرة بنادي
فريق الكرة بنادي الزمالك، فيتو
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اتحاد الكرة، أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أنه ستتم مساعدة نادي الزمالك وكافة الأندية المصرية من أجل الحصول على التراخيص الإفريقية، موضحًا أن بيراميدز حصل على الرخصة بالفعل ولم يتم مجاملته.

 

حكام أجانب لمباراة الأهلي وبيراميدز

وقال الكومي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي وبيراميدز سوف يتم جلب حكام أجانب، وسوف نسمح بجلب حكام من الخارج بناءً على رغبة الأندية حتى عودة الثقة في حكامنا المصريين الذين يقدمون مستويات جيدة في الخارج، ولكن السوشيال ميديا جعلت كل واحد يريد الانتصار لرأيه".

 

فريق بيراميدز، فيتو

اتحاد الكرة يساعد الزمالك

وأشار إلى أن الزمالك مستمر في مفاوضاته لحل القضايا من أجل الحصول على الرخصة الإفريقية، واتحاد الكرة يبذل جهودًا لمساعدته في تلك الأزمة، واتحاد الكرة دائمًا يساند النادي الأبيض وكل الفرق المصرية والزمالك له تاريخ كبير في البطولات القارية.

وبشأن رخصة بيراميدز واعتراض النجوم، علق قائلًا: "نادي النجوم يستحق مبالغ نظير انتقال أحد لاعبيه لبيراميدز، ثم تظلم بيراميدز وصدر حكمًا نهائيًّا في الأمر يوم 26 يونيو الماضي، وليس بعد 31 مارس الماضي، وبالتالي اتحاد الكرة لن يجامل أي نادٍ على حساب آخر".

وأكد أن تأجيل المباريات ساهم في حصد الأهلي والزمالك للبطولات الإفريقية، وتم تأجيل اللقاءات وفقًا للائحة معينة.

 

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