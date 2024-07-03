جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024 والقنوات الناقلة، أبرزها الزمالك وفاركو

تقام اليوم الأربعاء، مباريات في الدوري المصري الممتاز، الذي يشهد ثلاث مواجهات ساخنة ضمن الجولة التاسعة والعشرين، كما تشهد الساعات الأولى من صباح اليوم مباراتين في بطولة كوبا أمريكا.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في الدوري الممتاز

مودرن سبورت ضد بلدية المحلة - الساعة 4 مساءً - قناة Ontime sports 2

سيراميكا ضد الإسماعيلي - الساعة 7 مساءً - قناة Ontime sports 2

فاركو ضد الزمالك - الساعة 7 مساءً - قناة Ontime sports 1

فريق البرازيل، فيتو

مباريات اليوم في بطولة اتحاد غرب آسيا للشباب

الأردن ضد الإمارات - 05:00 مساءً - SSC

السعودية ضد سوريا - 09:00 مساءً - SSC