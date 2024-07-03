جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024 والقنوات الناقلة، أبرزها الزمالك وفاركو
تقام اليوم الأربعاء، مباريات في الدوري المصري الممتاز، الذي يشهد ثلاث مواجهات ساخنة ضمن الجولة التاسعة والعشرين، كما تشهد الساعات الأولى من صباح اليوم مباراتين في بطولة كوبا أمريكا.
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في الدوري الممتاز
مودرن سبورت ضد بلدية المحلة - الساعة 4 مساءً - قناة Ontime sports 2
سيراميكا ضد الإسماعيلي - الساعة 7 مساءً - قناة Ontime sports 2
فاركو ضد الزمالك - الساعة 7 مساءً - قناة Ontime sports 1
مباريات اليوم في بطولة اتحاد غرب آسيا للشباب
الأردن ضد الإمارات - 05:00 مساءً - SSC
السعودية ضد سوريا - 09:00 مساءً - SSC
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.