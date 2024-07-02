اتحاد الكرة: مصر تقترب من استضافة أمم أفريقيا للشباب

اتحاد الكرة، كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة المصري، أن مصر اقتربت كثيرا من استضافة بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة في العام المقبل 2025.

أضاف المصدر، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، استقر إلى حد كبير لإسناد البطولة لمصر، والتي تتأهل المنتخبات الثلاث أصحاب المراكز الثلاث الأولى فيها لبطولة كأس العالم للشباب 2025

وأكد المصدر، أن الكاف يحسم رسميا اسم الدولة المستضيفة لبطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما، بحلول يوم 25 من شهر يوليو الجاري.

أزمة المنتخب الأولمبي

من جهة أخرى، فشل مسئولو اتحاد الكرة المصري على مدى الأيام الماضية في حل أزمة اللاعبين الثلاثة الكبار، المقرر إدراجهم ضمن قائمة المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وأكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة في تصريحات لـ “فيتو”، أنه حتى الآن يرفض النادي الأهلي بشدة ترك لاعبيه الثلاثة محمد عبد المنعم وإمام عاشور ومحمد الشناوي للمشاركة في الألعاب الأولمبية، مبررا موقفه بحاجته إلى كل لاعبيه في المنافسة المحتدمة مع فريق بيراميدز على لقب الدوري الممتاز.

منتخب الشباب يستعد لبطولة أمم افريقيا، فيتو

اتحاد الكرة يستنجد بالوزير

وأكد المصدر، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة استنجد بـ وزير الرياضة أشرف صبحي للتدخل ومحاولة إنهاء الأزمة.

وبحسب المصدر، فإن الوزير طالب اتحاد الكرة بالانتظار لحين قيامه بحلف اليمين الدستورية في الحكومة الجديدة غدا الأربعاء، ثم التواصل مع النادي الأهلي من أجل الوصول لحل لإنهاء الأزمة.

موعد إرسال القائمة النهائية لأولمبياد باريس

وكانت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية قد حددت غدا الأربعاء 3 يوليو، موعدا لإرسال القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في منافسات كرة القدم بـ أولمبياد باريس 2024.

وبحسب لائحة الأولمبياد فإن القائمة النهائية لكل فريق ستضم 18 لاعبا أساسيا، إلى جانب 4 لاعبين على سبيل الاحتياط تحسبا لإصابة أي لاعب بإصابة قوية أثناء البطولة.