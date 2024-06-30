الأحد 30 يونيو 2024
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محافظات

استكمال أعمال تركيب خطوط الغاز الطبيعي بواحة الخارجة في الوادي الجديد

شوارع الخارجة، ڤيتو
شوارع الخارجة، ڤيتو
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تشهد الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، نشاطًا مكثفًا في استكمال أعمال الصبة الخرسانية لأعمال حفر تركيب الغاز الطبيعي تحت رعاية اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

ومن جانبه أكد جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الخارجة، بالوادي الجديد، في بيان له اليوم الأحد، أن هذه الأعمال تأتي كجزء من جهود إعادة الشيء لأصله بعد الانتهاء من تركيب خطوط الغاز الطبيعي في أحياء مدينة الخارجة.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الخارجة، أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين وضمان سلامتهم وتسيير الحركة المرورية بشكل أفضل.

ومن خلال هذه المبادرة، تسعى الوحدة المحلية إلى التأكد من أن جميع المناطق المتأثرة بأعمال حفر الغاز تتم إعادة تأهيلها بشكل مناسب، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين وتسهيل حركة المرور في المدينة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة لتطوير وتحسين الخدمات في مدينة الخارجة، بما يعزز من جودة الحياة للمواطنين ويواكب التطلعات التنموية التي تسعى إليها المحافظة.

 

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