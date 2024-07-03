إحلال وتجديد خط الطرد بمحطة رفع دمياط الجديدة

أجرى الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، جولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، رافقه خلالها المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز ومعاونيه ومديري الإدارات المعنية بالجهاز.

استهل رئيس الجهاز جولته بتفقد عملية إحلال وتجديد جزء من خط الطرد من مواسير GRP إلى مواسير بولى إيثلين قطر 600 مم بطول حوالى 100 متر من محطة رفع كلية التجارة إلى غرفة المحبس خارج المحطة، موجها الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال تمهيدا لفتح الطريق أمام حركة السيارات وتحقيق السيولة المرورية مع ضرورة تطبيق المواصفات.

عقب ذلك توجه رئيس الجهاز ومرافقوه، لمتابعة أعمال عملية تنفيذ شبكة المياه والصرف الصحي لعمارات سكن مصر بمنطقة تل الدير بالمدينة.

كما استكمل رئيس الجهاز، جولته بتفقد الموقف الغربى لسيارات الأجرة والسرفيس والمنطقة المحيطة به، حيث أكد على مسئولي الموقف بضرورة التأكيد على السائقين بوضع ملصقات التعريفة المقررة، والتشديد على السائقين بالالتزام بخطوط السير وعدد الركاب، والتنبيه على المواطنين بعدم الرضوخ لأى محاولة إستغلال أو دفع أية زيادة فى تعريفة الركوب المقررة، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ووفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.

ووجه رئيس الجهاز، بضرورة التزام سائقي السيارات بأماكن الانتظار المخصصة، وعدم التواجد خارج الموقف لتجنب حدوث أى تكدس يعيق حركة المرور، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بمستوى النظافة بالموقف والمنطقة المحيطة به، وإزالة أي إشغالات أو باعة جائلين من الموقف والتعامل بحسم للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.