إزالة تعديات بقرى ميت غمر في الدقهلية (صور)

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، إزالة أعمال بناء مخالف على أرض زراعية بقرية جصفا التابعة للوحدة المحلية بميت أبو خالد، وإزالة تعدى ببناء سور على أرض زراعية بميت يعيش.

تنفيذ حالتين إزالة بميت يعيش وميت أبو خالد

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالتصدي بكل قوة لملف التعديات سواء بالبناء المُخالف أو التعدي على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية وإزالتها فورًا.

تابع اللواء أنور عثمان - رئيس مركز ومدينة ميت غمر، مع فريق العمل التنفيذي برئاسة عبدالفتاح شحاتة نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر، ايمان اسماعيل رئيس الوحدة المحلية بميت أبو خالد، وبمشاركة على عنبرة - رئيس الوحدة المحلية بدنديط، أحمد رضا - رئيس الوحدة المحلية بصهرجت الكبري، عبدالحميد فرحات - مدير الإدارة الزراعية

تنفيذ إزالتين في جصفا

وتم إزالة حوض تم بناؤه على أرض زراعية بقرية جصفا التابعة للوحدة المحلية بميت أبو خالد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف .



و في سياق متصل تم إزالة تعدى على أرض زراعية ببناء سور بميت يعيش.

رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بمدينة ميت غمر والقري

أكد اللواء أنور عثمان مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بمدينة ميت غمر والقري التابعة والتي يتم رصدها من خلال المرور الميداني أو وحدة المُتغيرات المكانية وتنفيذ قرارات الإزالة والتعامل الفوري معها، مشددًا على أنه لن يسمح نهائيًا بأي تعديات جديدة